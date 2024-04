Monica degli Arteteca si sfoga sui social: "Ma dovete ciatare per forza? State zitti" - VIDEO

Monica degli Arteteca torna a sfogarsi sui social. Non è chiaro a chi è rivolto il messaggio pubblicato su TikTok, ma tutto fa pensare che sia rivolto ai soliti haters. La nota comica partenopea già nelle settimane scorse è stata "bersaglio" di commenti di cattivo gusto. E, anche in quel caso, Monica decise di rispondere a tono.

"Voglio dire una cosa: ma dovete ciatà per forza? Cioè, se non tenete niente da dire.... zitt. Non è che dovete parlare inutilmente. Non è che il medico vi ha scritto la ricetta: 'Dovete parlare per forza'. No. Quindi, se non tenete niente di importante da dire, o niente di intelligente da dire.... Zitti, evitate, non ciatate", ha detto Monica. Le sue parole sono diventate subito virali e tanti sono i commenti degli utenti social che la sostengono.