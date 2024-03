Mondiali del sesso: anche un napoletano nel "Grande Fratello" del porno

C'è anche un napoletano tra i partecipanti di un reality molto particolare. Parliamo del "Mondiale del sesso", una sorta di "Grande Fratello" del porno. In palio una coppa e un premio in denaro di 10mila dollari. I 17 partecipanti - provenienti da tutta Europa - dal 5 marzo e fino al 5 aprile vengono filmati h24. Una giuria di esperti li giudicherà in diverse discipline, tutte legate al sesso.

Sono ben 16 le specialità nelle quali dovranno misurarsi in una lussuosa villa in Costa del Sol, nel Sud della Spagna. Massaggi erotici, preliminari, creatività, posizioni, coinvolgimento di coppia, numero di orgasmi. Sono questi alcuni "esami" da sostenere i partecipanti che arrivano da Svezia, Germania, Colombia, Brasile, Norvegia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Iran e Italia.

Le competizioni iniziano ogni giorno alle 13 e sul portale vengono riportati i risultati in tempo reale. Tra i partecipanti alla competizione, come detto, ci sono anche tre italiani: Jennifer Stone, 43enne creator di contenuti hard, e la coppia formata dall’ex giornalista Mariagiovanna Ferrante e il marito Enrico D’Avascio, rispettivamente di Pagani e di San Giorgio a Cremano.