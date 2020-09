Per la Monaca Santa originaria di Soccavo solenne cerimonia di beatificazione al Duomo

Dopo un lungo cammino, finalmente, la Monaca Santa nata a Soccavo, è stata proclamata "beata" con una commovente cerimonia al Duomo di Napoli, officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe.

Chi è la Monaca Santa

Maria Velotti visse la spiritualità secondo l'insegnamento di San Francesco, coniugando la preghiera con la dedizione al prossimo, e mostrò fin da giovanissima singolari doni mistici: non aveva ancora 30 anni che già si parlava di lei come della "Monaca Santa", non solo per la sua spiritualità ma anche e soprattutto per la sua dedizione al prossimo. In particolare a lei si deve la creazione della famiglia religiosa delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce per l'educazione delle bambine e la tutela della dignità della donna. Maria Velotti lavorò sempre nelle periferie, e in particolare a Casoria dove è particolarmente venerata.

La Monaca Santa, al secolo Maria Velotti, nasce a Soccavo il 16 novembre 1826. Rimasta presto orfana di entrambi i genitori, Francesco Velotti e Teresa Napoletano, venne separata dal fratello e affidata alle cure di una zia che decisamente non ebbe per lei amore di madre. A povertà e amarezze si unirono presto atroci dolori fisici, che accompagnarono Maria Velotti per tutta la vita.

Morì, tra sofferenze atroci, che non aveva ancora 60 anni alle 9 del mattino del 3 settembre 1886 a Casoria. Diversi i miracoli che le sono attribuiti, tra i quali la guarigione nel 1926 di un uomo agonizzante per una malattia ai polmoni all'epoca incurabile, dopo che la moglie aveva pregato per un'intera notte sulla sua tomba.

Alla cerimonia di beatificazione anche gli ultimi discendenti della sua famiglia e autorità dei Comuni in cui Maria Velotti portò la sua opera.

