Chi è a Napoli a "Trummetta 'a Vicaria"

A Trummetta 'a Vicaria a Napoli era l'araldo inviato dal Tribunale della Vicaria, quando ancora non si usava attaccare i manifesti alle cantonate, a comunicare ai cittadini editti, proclami e grida. In genere si fermava ai crocicchi, dove era abitudine dei napoletani fermarsi a parlare, e lì richiamava l'attenzione suonando la tromba, quindi procedeva alla lettura del provvedimento.

La definizione è rimasta in uso per indicare chi non è capace di mantenere un segreto oppure diffonde notizie su faccende private di altri provocando guai o scandali