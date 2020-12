Ce n'è vulut'e 'uoglio e suonno: che significa per i napoletani

L' 'uoglio e suonno è qualcosa che conosce bene chi lavora o studia fino a tardi, senza concedersi neanche un po' di riposo: l' 'uoglio è infatti l'olio che un tempo, prima dell'avvento dell'elettricità, veniva utilizzato per mantenere accese le lampade, indispensabili per leggere o scrivere di notte. Il suonno, invece, ovviamente, è il riposo notturno cui si rinuncia per portare a termine un lavoro o arrivare preparatissimi ad un esame o interrogazione.

L' 'uoglio e suonno, quindi, a Napoli, indica il lavoro e la fatica necessari per portare a termine qualcosa.