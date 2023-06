Moda, le 7 tendenze dell'estate 2023

L'estate è ormai alle porte e con essa una raffica di nuove e bellissime tendenze tra cui orientarsi. La palette di colori per questa Primavera Estate sarà di certo più accesa e brillante. Così come anche i classici meravigliosi delle estati isolane, della costiera e delle gite in barca. Tante novità ma anche grandi conferme, questo e molto altro che vediamo ora insieme in questa lista che ho preparato per voi, tutta da memorizzare! La giornalista ed eseperta di moda, Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, ci svela i capi che non potranno assolutamente mancare nel nostro guardaroba questa estate.

Abiti crochet

Per un'estate spensierata e dallo spirito libero lo stile bohémien, con il suo fascino retrò e un pò hippie degli anni '70, la fa da padrone. Quest'anno le lavorazioni sono esclusivamente ad uncinetto, con grandi trasparenze super sexy. Gli abiti crochet dai toni monocromatici e bicolor, sono la vera tendenza di questa estate.

Costumi da bagno asimmetrici

Il costume da bagno asimmetrico, chic e molto sensuale, da indossare non solo in spiaggia ma anche come body o top abbinati a gonne o shorts è uno dei capi top per l'estate. Preferibilmente nero, è bellissimo il modello monospalla, ma anche i modelli cut-out che lasciano intravedere frammenti di pelle.

Borse in paglia

Nei colori naturali della paglia oppure nell'elegante nero, la borsa in paglia si conferma protagonista nelle tendenze moda estive. Perfetta non solo abbinata ai look da spiaggia, si adatta perfettamente anche agli outfit da città, in abbinamenti più casual e raffinati magari con jeans, pantaloni eleganti e minidress. Puoi portarla sia in versione maxi che mini, sia con manico corto che lungo, è un lasciapassare per un look molto sensuale e easy.

Mules

Tra le scarpe aperte da inserire nella lista della spesa per la bella stagione ci sono i mules. Le calzature con tallone scoperto (e punta quadrata oa punta ma aperta) tornano ad accompagnarci sulla scia della ripresa della tendenza anni '90. Si va dai modelli con tacco squadrato e maxi plateau a quelli rasoterra in stile ballerina. Perfetti con i jeans e le gonne in denim, così come con i pantaloni palazzo e abitini leggeri. Li hai visti in versione paglia o plexi?

Girocollo con fiore

L'accessorio sicuramente più "gonfiato" per l'estate è il girocollo con fiore. Un dettaglio inaspettato ed elegante per completare i look. Si tratta di un maxi fiore da legare al collo come girocollo, così glamour e chic, dona subito un'aura di sensualità spagnoleggiante.

Gilet e pantaloni

Con un tailleur pantalone non si sbaglia mai, è elegante e versatile. Ma come si fa in estate, quando il caldo non invoglia di certo ad indossare una giacca? Le passerelle hanno la soluzione: sostituire la giacca al classico gilet con bottoni, rivisitando il classico completo tre pezzi ma in chiave più leggera e glamour. Fondamentale è abbinare il gilet con i pantaloni dello stesso tessuto e colore, senza indossare nulla sotto.

Verde lime