Moda Primavera 2022, i 5 trend più cool della stagione

La primavera è appena cominciata ma già non vediamo l'ora di scoprirci e cominciare ad indossare i nuovi look primaverili. La primavera 2022 sarà caratterizzata da un'esplosione di colori che rimetteranno in moto l’ottimismo e il buonumore. E allora lasciamo che il nostro guardaroba abbandoni il grigiore dell'inverno per colorarsi di tinte accese e brillanti. “La prima regola da seguire per essere al passo con le tendenze della primavera 2022 – spiega a NapoliToday la giornalista di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”,- è arricchire l'armadio con colori forti, di gran carattere. Saranno loro, i colori, i protagonisti di ogni outfit: si porteranno in total look, ovvero dalla testa ai piedi, e soprattutto su completi svasati, giacca e pantalone. Per i tessuti, invece, avremo molto raso sia nei vestiti che nei top e pantaloni, ma soprattutto il grandioso ritorno del tweed, tessuto dominante della stagione. Il tweed, lo ritroveremo in tanti look soprattutto nei toni pastello e in blazer abbinati a minigonna o pantaloni. Ho stilato un piccolo elenco per voi, per guidarvi nella scelta del look giusto per la primavera 2022!”.

Tailleur colorati

Accesi, vivaci, super colorati, i completi tailleur li ritroviamo in tantissimi tessuti, ma la loro particolarità saranno le silhouette ampie e fluide che si distaccano dal tipico tailleur avvitato. Giacche over e pantaloni lunghi e svasati caratterizzeranno i look della primavera 2022.

Giacche in tweed

Un pezzo immancabile di questa primavera è senz'altro la giacca in tweed, rigorosamente in toni pastello. Questo tessuto robusto, di origine scozzese, molto versatile ed elegante, è perfetto abbinato a minigonne dello stesso tessuto, ma bellissimo anche su un semplice paio di jeans o pantaloni.

Borse micro

Piccole, anzi mignon, deliziose nell'estetica e super cool. Sono le micro bag, l'accessorio più desiderato per questa primavera. Così bonton ma anche così contemporanee. Ci metteremo giusto l'essenziale, ma se vi dicessi che possono essere indossate accompagnate da una borsa più grande? Per vere fashioniste.

Crochet

Per la bella stagione torna la tendenza crochet: capi realizzati con la tecnica dell'uncinetto. In colori chiari come il beige e il bianco o super colorati. I capi realizzati in questo tessuto sono top corti e maglie, ma anche borse e cappellini.

Gioielli colorati

La primavera 2022 sarà brillante e colorata, anche e soprattutto per quanto riguarda i gioielli. E per chi ama indossarli, sarà un continuo gioco! Non devono essere per forza preziosi, ma sicuramente occorre che siano dotati di vero protagonismo: colorati, smaltati, con pietre applicate e dalle tinte vivaci.