Moda Primavera-Estate 2023: i 7 trend più cool della stagione

L'inverno non ci ha ancora lasciato, ma la voglia di riporre negli armadi maglioni e cappotti pesanti in favore di abiti più leggeri e colorati, che richiamino le temperature miti della stagione primaverile, è già tanta. Quali tendenze, colori e capi riempiranno il guardaroba nelle prossime settimane? Di sicuro avremo tanti colori e tonalità molto accese, abiti leggeri e sensuali, con un mix di tinte e tessuti con abbinamenti nuovi che daranno un tocco estroverso ai nostri look. La giornalista di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror” ci suggerisce una elenco di trend assolutamente immancabili per la stagione Primavera-Estate 2023.

Denim

Un evergreen che ha visto un tramonto dopo gli anni 90 e che invece sarà la tendenza indiscussa della prossima primavera. Da indossare dal mattino alla sera grazie alla sua versatilità e in total look denim. Non c'è capo del guardaroba che non sarà di questo tessuto. Segnatevi questo: stivaletti in denim, jeans e bomber sempre in denim.

Cargo pants

Ritornano i pantaloni cargo direttamente dai primi anni 2000. Da indossare rigorosamente con gilet, maxi cardigan e giacche in pelle. Vita bassa per le più audaci!

Blazer oversize

Il blazer oversize, pezzo chiave degli outfit più cool delle scorse stagioni, lo ritroveremo ancora tra i look più gettonati della primavera estate. I nuovi modelli hanno proporzioni over soprattutto a livello delle spalle. La vita è più stretta, lunghezza estrema, quasi come abiti “robotizzati”.

Frange

Per la primavera estate le frange le ritroveremo i moltissimi capi d'abbigliamento, anche quelli più classici e tradizionali ne saranno decorati. Pantaloni che terminano con frange, ma anche gonne e top.

Tinte vivaci

Rosa acceso, verde acido, arancio profondo, giallo neon. La primavera sarà un’esplosione di colori vibranti. In total look o a piccole dosi, le tinte vivaci porteranno una ventata di buonumore. Bellissimi abbinati a tinte più spente come il grigio.

Camicia bianca

Maschile, rigorosa, sensuale, oversize, la camicia bianca si accorcia, si allunga, si fa vestito, per essere indossata dal mattino alla sera. Con una canotte griffata, sarete le più cool!

Cut Out

Su décolleté, su top corti, dietro la schiena, abiti aderenti e pantaloni. Il taglio che lascia scoperta la pelle è quel dettaglio sensuale e ultra moderno che non vi lascerete sfuggire.