Moda Primavera Estate 2021: gli 8 trend più cool della stagione

Dai completi tailleur in colori pastello ai trench oversize magari abbinati a bel paio di tacchi, dai gilet in maglia ai visti floreali midi, maxi o corti. I must have svelati dall’esperta di moda Mariagrazia Ceraso

La Primavera ha finalmente bussato alla nostra porta. E’ tempo di mettere da parte i maglioni, i cappotti e gli stivali, e tirar fuori i tanto amati capi primaverili. Ma quali saranno le tendenze che caratterizzeranno la moda Primavera Estate 2021? La giornalista ed eseperta di moda napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, ci ha svelato gli outfit che non potranno assolutamente mancare nel nostro guardaroba per questa stagione.

"Completo tailleur giacca pantalone

Dai colori rosa, azzurro, giallo, arancio, il completo tailleur è protagonista per questa primavera. Spazio allora a colori pastello e tinte vivaci. Elegante e chic, può essere sdrammatizzato indossando una t shirt bianca e un paio di sneakers, per essere fashion anche nel tempo libero.

Jeans bianchi

Un classico immancabile della primavera. Perfetti sia per look più casual abbinandoli a ballerine e t-shirt a righe che per un outfit più elegante con stivaletti chiari e giacca oversize.

Trench oversize

Nella stagione primaverile il capospalla che non può mancare è indubbiamente un bel trench. Oversize come vuole la moda, ideale per completare qualsiasi look. Dal più semplice e casual, ad uno più sofisticato, magari con un bel paio di tacchi.

Gilet in maglia

Un capo casual ma anche elegante, comodo e anche glamour, parliamo del gilet in maglia il vero protagonista di questa primavera. Puoi abbinarlo con tutto, da un semplice paio di jeans ad una gonna midi a pieghe, con una classica camicia bianca o anche come top smanicato per l’estate. Insomma perfetto per mille occasioni.

Vestiti floreali

Senza dubbio un bel vestito a fiori fa subito primavera e, porta una ventata di buon umore e positività al nostro armadio. Che sia midi, maxi o corto, diamo largo spazio a stampe floreali e colori pastello per essere chic e luminose.

Ballerine slingback a punta

Eleganti, pratiche e anche comode da portare, soprattutto nelle varianti rasoterra e con tacco midi le slingback a punta si riconfermano come il capo perfetto per la primavera-estate. Bellissime con un semplice paio di jeans o anche con un abito midi più elegante, il risultato sarà in ogni caso super chic.

Stampa vichy

Tra le stampe che ci fanno pensare subito alle vacanze estive e alla bella stagione, sicuramente quella vichy, ovvero la fantasia a quadretti è in cima alla lista. Colori chiari come il rosa, il giallo, il lilla sono bellissime e danno certamente una ventata di freschezza, ma altrettanto chic sono anche le tinte più intense come il blu, il viola, il verde per un look più deciso.

Pantaloni a palloncino

Si caratterizzano per la vita alta e stretti in girovita, per poi allargarsi sulle cosce e gambe e terminare avvolgendo il polpaccio, lasciando la caviglia scoperta. Di grande versatilità, pratici con le sneakers e super femminili se indossati con un paio di sandali. Ampi, morbidi e freschi, i pantaloni a palloncino sono un capo irrinunciabile per la primavera-estate, perfetto con qualsiasi outfit".

