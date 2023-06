La moda spagnola e l'arte del flamenco arrivano nelle strade di Napoli (VIDEO)

La Napoli della moda, della cultura in tutte le sue declinazioni compresa quella enogastronomica si intersecano alla moda spagnola e all’ammaliante arte del flamenco. Per tre giorni la città è stata sia complice che ispirazione per il progetto Moda e flamenco. Tradizioni e riflessi Mediterranei tra Spagna e Napoli, organizzato dall’Instituto Cervantes di Napoli e l’Accademia di Belle Arti in cui tra incontri e sfilate di moda, ha al centro la creatività della maison sivigliana Lina 1960, guidata dalle stiliste Rocìo e Mila Montero, tra le case di moda più iconiche della moda flamenca, che realizza da oltre mezzo secolo abiti per il cinema, il teatro e grandi personalità come la Regina Sofía, Grace Kelly e Jacqueline Kennedy.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dal Comune di Siviglia, rientra nel progetto Artigianato e Design e ha l’obiettivo di promuovere gli antichi saperi della tradizione artigiana mediterranea, integrandoli nella contemporaneità e evidenziando il legame che unisce l’Italia e la Spagna.

“Il nostro obiettivo è collaborare con il territorio, l'educazione e formazione dei giovani, soprattutto c’è l’idea di mantenere le tradizioni attraverso l'artigianato di eccellenza” afferma Ana Navarro, direttrice dell’Instituto Cervantes di Napoli. Infatti, la mission dell’iniziativa è la valorizzazione e l’inserimento dell’artigianato nel design contemporaneo. Grazie al lavoro delle sorelle Montero, gli abiti e gli accessori da flamenca dell’azienda spagnola uniscono la tradizione con le creazioni più attuali.

Le sfilate ai Quartieri Spagnoli e all’Archivio di Stato

Napoli è stata letteralmente invasa dai colori e la creatività della moda spagnola che si racconta attraverso la sua tradizione, catturando anche l’attenzione degli abitanti dei Quartieri Spagnoli con la sfilata urbana, un assaggio della doppia sfilata, evento culminante e conclusivo che si è svolta all’Archivio di Stato con le creazioni delle sorelle Montero, insieme agli abiti realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, a cura di Maddalena Marciano.

Partendo dalla sede della Fondazione Foqus, percorrendo tutti i Quartieri Spagnoli trasformati in passerella, gli abiti flamenchi ,arrivati per l’occasione dalla Spagna grazie alla partecipazione di Lina 1960, hanno sfilato portando con loro una ventata della sensualità e liturgia che le artiste e ‘bailaoras’ di flamenco sanno dare. Lungo il cammino verso Via Toledo e Piazza del Plebiscito hanno colpito la curiosità dei passanti.

Ieri, all’Archivio di Stato per la sfilata principale degli abiti da flamenca di Lina Sevilla si è svolta con la presenza delle sorelle Mila e Rocío Montero, accompagnata dalla musica della compositrice Adriana Moragues e dalle coreografie di Triana Ramos, artista castigliana e coreografa della star Rosalía.

Insieme alle creazioni di Lina Sevilla nel corso della serata hanno sfilato anche gli abiti realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti che, dopo un anno di lavoro sul tema “La Spagna e la sua influenza sulla moda”, mostrano alcune creazioni di raffinata manifattura realizzati grazie ai tessuti donati dalla storica sartoria Ugo Scolamiero, dando anche la loro visione cosmopolita e fluida che negli ultimi tempi la moda sta rappresentando nelle passerelle di tutto il mondo. Le sfilate, a cura di Maddalena Marciano e Angelina Terzo, hanno visto la partecipazione degli allievi dei corsi di Moda e Design dell’accessorio e di Fashion Design.

La moda raccontata attraverso i vini campani e spagnoli

A sintetizzare questi tre giorni diventando un filo conduttore è il vino. Curato dall’enologa Monica Salvatori, il vino ha raccontato l’incontro della moda spagnola a Napoli attraverso un percorso enogastronomico dove sono stati protagonisti il bianco e il rosé spagnoli con il Cava e i rosé prodotti a Giffoni dell’azienda Luna Rossa. Ad affiancare la degustazione enoica il menù ideato dallo chef Eduardo Estatico in cui attraverso la cucina ha incarnato l’influenza spagnola a Napoli ‘dalle tapas ai murzilli saporiti’.

Un completamento dell'evento perché sia i vini che le pietanze in abbinamento sono state scelte partendo dalla storia e anche dalle commistioni che ci sono state tra la Spagna e Napoli” spiega l’enologa Monica Salvatore “uno scambio per la promozione del territorio e quindi per il turismo culturale e di identità territoriale”.