Moda estate 2022, i 6 capi must have che non possono mancare nel guardaroba

Vestiti e top crochet, completi satin, abiti ampi o miniabiti in combo vitaminiche arancio e fucsia, minigonne a vita bassa (ma non per tutte), e molto altro ancora! La moda estiva 2022 sarà sgargiante, cangiante e ricca di sorprese. E, allora, scopriamo insieme alla giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, quali sono i capi must have, che non dovranno assolutamente mancare nel nostro guardaroba, e tante idee su come indossarli e combinarli.

Crochet forever

Il crochet di questa estate ha il sapore del deserto, delle spiagge di Mykonos, dei festival. Ha un’anima più wild del solito con lunghe frange, parti di corpo in evidenza, aderenze e scolli profondi. Da mettere su come vestiti ma anche in top super sexy.

Brilla!

Il satin fa la sua parte e veste le sere più chic. Completi canotta pantalone ma anche morbidissimi vestiti, che scendono fluidi e accompagnano le forme. In colori blu, verde, bianco panna, illuminano l'abbronzatura e donano un tocco di sensuale femminilità.

Vitamins

Arancio e fucsia dominano l’estate. Dai total look monocolore alle combo vitaminiche di queste due tonalità, gli outfit prendono vita, con vestiti ampi, top cangianti (molto anni ’90 con jeans a vita bassa) e miniabiti.

La vita bassa

Non sono una fan della moda anni ’90 ma questi mesi sono stati caratterizzati da una ribalta di quelle tendenze. Su tutte le stampe optical, i top con nodi e, udite udite, le minigonne a vita bassa. Non per tutte…

Stay Pink

Il colore bonton per eccellenza quest’anno è più presente che mai. Dai top a incrocio so sexy, alle gonne a ruota, passando per completi giacca pantalone e miniabiti, il total look da Barbie si fa audace, nascosto dall’aura santa che si porta dietro il colore rosa.

Incroci

Per i sandali andranno molto bene gli incroci. Attraversano tutto il piede, fino ad arrivare alle caviglie e più su. I tacchi possono essere bassi e spessi ma anche a rocchetto. Per alcune comodissimi, per altre meno (con il caldo mettono un po’ alla prova) restano di sicuro il trend shoes più forte.