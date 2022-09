Moda Autunno 2022, quali saranno i trend più cool della stagione?

Finalmente il fatidico cambio di guardaroba! Con l'arrivo dell'autunno e in generale di tutte le stagioni, la voglia di novità e di rinnovare il nostro armadio si fa sentire, ma ci assale sempre una domanda: cosa andrà di moda questo autunno? A svelarci tutte le novità di quest'anno la giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”: "Posso dire che la moda sarà all'insegna del colore e di osare, con capi e tessuti nuovi, a tratti già visti ma rivisitati in chiave avanguardista ed estremamente moderna".

Camicia over

Ha un fascino senza tempo (devo ammettere che non la utilizzo molto ma la apprezzo) e sa rinnovarsi continuamente: è la camicia che questo autunno sarà over e dai volumi esagerati. Bellissima con lo styling abbinata a reggiseni e corsetti indossati sopra.

Corsetti

L’ho nominato poco fa: il corsetto sarà uno dei pezzi più fashion di questo autunno. Non parliamo chiaramente degli scomodi corsetti di tanti anni fa, ma in versioni molto più confortevoli e comode. Come dicevo, sono bellissimi se indossati sopra una camicia o anche su un abito in raso, per dare risalto alla silhouette, oppure abbinati a pantaloni larghi a vita bassa per rendere il look più glamour.

Total pink

Valentino dote: nella sua ultima sfilata il Pink Valentino si è affermato come tendenza sera amata da tutte le star e influencer. Dal fucsia acceso al caldo ciclamino fino ai toni del cipria chiaro, il rosa sarà il colore must di questo autunno, rigorosamente in versione total. Perfetto e adorabile per completi tailleur, abiti e capispalla. Un po’ Barbie Girl ma con una coraggiosa visione del futuro.

Off the shoulders

La tendenza “off the shoulders” non accenna minimamente a scomparire anche in autunno. Ed io la adoro tanto. È la tipologia di scollo che preferisco insieme al collo altro. Romantico o e sensuale, ideale negli abiti da giorno e da sera. Abiti lunghi o midi, attillati o morbidi, si indossano lasciando le spalle scoperte oppure sopra una classica camicia bianca. I modelli più particolari saranno sicuramente quelli in lana colorata.

Borse a mezzaluna

La it bag per eccellenza dell'autunno sarà senza dubbio la borsa a mezzaluna. Nascono come borse da spalla, ma in giro ne troviamo di infinite versioni che si possono portare anche a mano o a tracolla, ed è proprio la loro praticità a renderle così viste nello streetwear e sui social. Chi di noi già non ne ha una che sia di lusso o low cost?