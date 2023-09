Moda autunno inverno 2023-2024: le 6 tendenze che vedremo ovunque

Il freddo è alle porte e la fatidica, nonché attesa, domanda di fine estate (quanto siamo entusiasti noi donne delle nuove collezioni?) si avvicina sempre di più: "Cosa bisogna avere assolutamente nell'armadio per questo' autunno?". "La prossima stagione - spiega a NapoliToday la giornalista ed esperta di moda, Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror” -, si annuncia ricca di interessanti proposte, che vanno dalla rivisitazione di stili già visti lo scorso anno (piccolo spoiler, i completi gilet pantalone nelle sfumature del grigio), fino ad assoluta novità. Prima di tutto i colori, in cui vedremo trionfare giallo, proposto in sfumature accese e vivaci, accanto a colori più autunnali, ma con toni decisi, come il rosso e il marrone cioccolato". Scopriamo tutti i capi che non potranno assolutamente mancare nel nostro guardaroba autunno/inverno.

Completo con pantapalazzo

Che sia con un gilet o con una giacca doppiopetto o cut out sotto al seno, i completi in abbinamento con pantaloni palazzo, saranno il must assoluto. Nelle tonalità calde e fredde del marrone e del grigio scuro, rivisitati dai completi dei gentleman anni '40 e '50, daranno quel tocco forte e androgino che ci piace sempre!

Borse a spalla

Parliamo di borse, l'accessorio per eccellenza miglior amico di molte donne. Per la prossima stagione si riconferma il trend delle borse portate alla spalla, troveremo tante forme diverse, dalle versioni mini alle tote bag e materiali diversi con tessuti morbidissimi a strutture più rigide e geometriche. Bellissime quelle ovali di dimensioni non eccessive.

Denim

Uno dei tessuti più amati e sempre di tendenza, il denim sarà letteralmente ovunque! Non solo jeans, inteso come pantaloni, il denim conquista tutto: dai giubbotti alle giacche ai bomber, passando per le gonne e gli accessori e le scarpe. Bellissimi i jeans larghissimi e lunghi, anni '90 (chi l'avrebbe mai detto?), da indossare in stile casual con sneakers o in versione da sera con scarpe dal tacco alto a punta lunga, abbinati ad un blazer.

Metallo

Argento, oro, ma anche in altre declinazioni di colore come il viola, il rosso e il bronzo, il metal sarà perfetto per dare un tono brillante all'outfit. La tonalità metal che sia in tessuto laminato o in fili di lurex, ci permetterà di brillare e scintillare in ogni occasione. La ritroveremo in molti capi, tra cui jeans, top e giubbini.

Scarpe Mary Jane

La scarpa Mary Jane è un classico intramontabile, che per la prossima stagione sarà un modello super chic che tutte vorremmo avere e capace di dare un tocco in più ai nostri look. Dalle varianti rasoterra a quelle con tacco midi, la classica in vernice nera sarà la top della lista ma ci sono anche in materiali più morbidi e dai colori classici e in sfumatura pastello come rosa pesca e beige.

Stivali sopra il ginocchio