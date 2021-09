Moda Autunno 2021, i 5 trend più cool svelati dall’esperta di moda

“Dai capi in pelle, anche in total look, agli stivali chunky, dai cardigan in versione over e leggermente cropped ai gioielli colorati, appariscenti e di grandi dimensioni”. La giornalista di moda Mariagrazia Ceraso ci rivela i must have più interessanti della stagione

L'autunno è ormai cominciato, le giornate sono sempre più corte, le temperature cominciano ad abbassarsi e finalmente possiamo ripescare dall'armadio i nostri look autunnali. L'autunno è un pò un nuovo inizio e porta con sé una carica di novità e voglia di ricominciare che infonde nuove energie, e la moda ne è l'espressione più lampante. A questo punto la domanda è d’obbligo: “Cosa indosseremo nei prossimi mesi?". La giornalista ed eseperta di moda napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, ha svelato in anteprima a NapoliToday i principali trend della stagione.

“Per questo autunno 2021 ci saranno delle bellissime tendenze, avremo toni caldi come il beige, il marrone e il verde e tinte più vivaci come il lilla e l'arancione. Bastano pochi, essenziali, capi e accessori per costruire un interessante guardaroba autunnale. Vediamo quali saranno i principali trend.

Capi in pelle

Pelle in total look, dalla testa ai piedi. La vedremo ovunque, sui vestiti, blazer, camicie e anche pantaloni e per quest'anno oltre al classico nero la vedremo anche in altre tonalità molto belle come il rosso, il senape, il beige e perfino in toni pastello.

Stivali chunky

Gli stivali chunky si riconfermano sul podio delle tendenze per l'autunno. Caratterizzati dalla suola massiccia e volumetrica, conferiranno ai vostri look un aspetto più deciso e determinato, rendendo più cool anche abiti al ginocchio e gonne a pieghe.

Cardigan

Tornano anche per questa stagione i tanto amati cardigan. In versione over e leggermente cropped, da portare ai primi freschi autunnali, anche abbinati ad una semplice minigonna.

Completo giacca pantaloni

Con l'autunno ritornano anche loro, i completi giacca pantaloni, da indossare in ogni occasione, per l'ufficio o anche per occasioni importanti. I modelli più di tendenza restano sempre quelli oversize e in stile un po' maschile.

Gioielli colorati

Anelli in plastica, orecchini in resina e collane colorate daranno un tocco di colore e di buonumore alle giornate autunnali. Appariscenti e spesso di grandi dimensioni questi accessori, saranno indispensabili per illuminare look basic e dai toni neutri.