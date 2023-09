Paura per Misterpellapazzo: il noto tiktoker in ospedale

Paura per Lorenzo Misterpella. Il noto tiktoker (conosciuto come Misterpellapazzo) ieri è stato portato in ospedale dopo un malore, ma le cause non sono note. Nelle ultime ore un aggiornamento è arrivato dalla famiglia che su TikTok ha scritto: "Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti. Tra domani e dopodomani risponderà a tutti".

Sui social sono tanti i messaggi dei follower preoccupati per le sue condizioni di salute. Alcuni messaggi sono stati condivisi anche da altri tiktoker, grande amici di Misterpella. Ad esempio Mario Mario e Rita De Crescenzo gli hanno augurato il meglio e di riprendersi presto, ma anche loro hanno dichiarato di non conoscere le reali cause che hanno portato il tiktoker in ospedale.