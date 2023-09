Misterpellapazzo in ospedale dopo un malore: "Troppe medicine. Deve passare questo calvario" - VIDEO

Paura per Lorenzo Misterpella. Il noto tiktoker (conosciuto come Misterpellapazzo) è stato portato in ospedale dopo un malore. Nelle ultime ore un aggiornamento sulle sue condizioni di salute è arrivato dallo stesso tiktoker con una serie di video.

In un odi questi Misterpellapazzo spiega che dopo una visita dell'otorino ha scoperto di soffrire di labirintite. Il tiktoker ha, quindi, iniziato la cura, ma - come mostrato sempre in un video - sembra soffrire per l'assunzione delle tante medicine necessarie.

A chi gli ha chiesto perché in ospedale gli era statoi messo il sondino ha spiegato che alla base del malore c'era l'assunzione di un mix di farmaci e che i medici hanno dovuto aspirare parte dello stesso con un sondino nasogastrico.

Intanto, l'affetto dei fan continua a farsi sentire. Sono tanti i messaggi per lui di una pronta guarigione.