A Napoli le più belle dell'Europa continentale per la finalissima della kermesse di Alberto Cerqua

Conto alla rovescia per la finalissima di "miss Europe Continental" 2023 by Alberto Cerqua in programma nella serata di domenica 5 novembre al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Classe 1990, da quasi 18 anni nel campo della moda e, come narra la sua biografia, già modello e testimonial di brand internazionali, Cerqua a soli 18 anni ha creato la Cinemaemoda Italia, attiva nel settore degli eventi, e nel 2013 ha lanciato "Miss Europe Continental" che è dunque alla sua undicesima edizione.

Sul red carpet della finalissima di Miss Europe Continental 2023, che sarà condotta da Veronica Maya, sono annunciati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo ad iniziare dai promessi sposi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, il cui matrimonio si terrà il mese prossimo proprio nella nostra città.