Miriam Sorrentino, la piccola napoletana che studia da star da quando aveva 3 anni

Grande attesa per la puntata del 22 marzo de La Tv dei 100 e Uno, su Canale 5, dopo l'esordio vincente del 15 marzo. Con il 16% di share e 2.200.000 telespettatori totali - informa Mediaset - il programma di Piero Chiambretti è risultato infatti leader assoluto della serata. Ottimo anche lo share tra i 15-34enni, a quota 20.93%. "La Tv dei 100 e Uno è un programma perfetto per tutta la famiglia e una scommessa vinta per l’importante sforzo realizzativo - ha commentato dalle pagine web dell'azienda il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri - Grazie, Piero: a te, all’ottima squadra autoriale e al formidabile team produttivo Mediaset. Bravi!". Tra i talenti selezionati c'è anche una piccola grande napoletana che studia da star da quando era piccolissima. Si tratta di Miriam Sorrentino: 11 anni, abita a Sant'Antonio Abate, frequenta la 5 elementare, ed ha iniziato a studiare danza all' età di appena 3 anni. All'attivo ha già la medaglia al talento al concorso Giovani Talenti, a Napoli, e il primo posto al concorso Residenza a Pagani. Quindi, lo scorso ottobre, dopo aver superato 2 provini, è stata scelta da Chiambretti e la maestra Peparini per entrare nel cast della TV dei 10o e Uno. Oltre ad allenarsi ogni giorno, Miriam una volta al mese va a studiare a Roma, all'Accademia Danzamica e partecipa a numerosi stage con i grandi della danza mondiale