Traduzioni dall'inglese al napoletano, Miriam Landi alla conquista di Italia's Got Talent|VIDEO

Miriam Landi e le sue traduzioni conquistano Italia's Got Talent. Ben quattro i "sì" raccolti dalla giovane che ha affascinato e conquistato il web con il suo “In Naples we don’t say”. Estasiata la giuria che ad un certo punto si è ritrovata Miriam come insegnante di napoletano. Matano, Pellegrini, Maionchi e Bastianich non hanno avuto dubbi ed hanno promosso la ragazza a "pieni voti".

“A #IGT non diciamo sei stata brava, ma diciamo: QUATTRO SIIIIIIII!”. Così recita il post sui profili social del programma sui quali è stata condivisa l'esibizione di Miriam.