Miriam Landi alla Feltrinelli di Napoli (Piazza Garibaldi)

Miriam Landi, la bella influencer napoletana che sta insegnando a migliaia di persone i modi di dire napoletani e come tradurli in inglese, questo martedì, 28 giugno, alle 18.00, incontrerà i fan alla Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi per il firmacopie del suo libro “In Naples we don’t say”, pubblicato da Rogiosi Editore.

439.000 fan su Tik Tok e 53.000 follower su Instagram, Miriam Landi ha lanciato un vero e proprio trend: la traduzione in inglese dei tipici modi di dire della tradizione partenopea. Il suo libro è una raccolta dei più divertenti e riusciti, arricchita da racconti sul loro vero significato e origini oltre ad aneddoti personali e, quando i modi di dire sono legati al cibo, anche da ricette tipiche della nostra tradizione più genuina.

Nel 2021 Miriam ha conquistato il grande pubblico di ogni età grazie alla partecipazione a “Italia’s got Talent”, il programma televisivo in cui ha portato il suo repertorio