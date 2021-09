"San Gennaro fai il miracolo. Quest'anno ne abbiamo bisogno più che mai"

Mai come quest’anno a San Gennaro si chiede di compiere il Miracolo. “È forte il bisogno di ritornare il più possibile alla normalità dopo gli scorsi settembre che preannunciavano i lockdown - racconta l’imprenditrice napoletana Assunta Pacifico, quest’anno madrina del Premio Internazionale d'Arte e Cultura “Memorial Libero Bovio" - Abbiamo bisogno di poterci godere in convivialità un pasto e ritornare a vivere le nostre tradizioni. E San Gennaro è una delle feste più forti come sentimento per noi”.

E, proprio per quest’occasione, ‘A figlia d’’o Marenaro presenta una nuova ricetta, un piatto in omaggio a “faccia gialla”. A partire dal must di “casa”, che ha reso noto il ristorante nel mondo, troviamo: polpo cotto in 2 variazioni, cialdina di fresella al forno, cremoso di bufala e salsa segreta (al peperoncino) di Assunta Pacifico. Il piatto sarà disponibile da oggi per una settimana nell’unica sede del ristorante in via Foria 182, per festeggiare il 19 settembre con una speranza in più. Quella di godersi una rinascita, attraverso lo “scioglimento del sangue” di San Gennaro. E celebrare così la festa del santo patrono e protettore della città in compagnia di chi desideriamo.