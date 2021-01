Napoli da set, le location: "Mina Settembre" e la Galleria Borbonica

Napoli sempre più richiesta come set di produzioni cinematografiche di ampio respiro, capaci di farsi apprezzare dal pubblico con numeri record. Sicuramente un modo, per tutti, di (ri)scoprire luoghi e storie della città. Così non si può fare a meno di notare che tra i "protagonisti" di una delle puntate di Mina Settembre, la fiction targata Rai record di ascolti tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, c'è la Galleria Borbonica.

Le vicende dell'appassionante miniserie portano infatti l'attrice Serena Rossi, nei panni dell'assistente sociale Mina Settembre, ad inoltrarsi nei meandri della Galleria Borbonica, in via Morelli, scoprendone il fascino misterioso e la bellezza unica fatta di storie, leggende e scorci naspettati che fanno della Galleria uno dei luoghi più visitati della città.