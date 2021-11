Mimmo Dany vola in Turchia per il trapianto di capelli. La notizia arriva dallo stesso cantante che, attrverso i suoi profili social, ha condiviso alcune immagini dall'aereo. Sul velivolo, inoltre, il molleggiato del Sud ha dato vita ad un simpatico siparietto con uno degli addetti. Momenti esilaranti che in poche ore hanno fatto il giro del web.