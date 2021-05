Napoli conferisce la cittadinanza onoraria al milite ignoto

Raccogliendo le richieste dell’Associazione Medaglie d'Oro al Valore Militare e dell’Associazione dei Comuni italiani, anche la città di Napoli, su proposta del sindaco Luigi de Magistris, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in vista del 4 novembre 2021, quando si terranno le Celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate e sarà ricordato in modo solenne il primo centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, al Vittoriano, a Roma.

Napoli, spiega un comunicto di Palazzo San Giacomo ha voluto esprimere così “il commosso omaggio alla memoria di quanti hanno perso la vita, non solo, nelle guerre ma, anche nelle vicende che hanno contrassegnato la storia della nostra comunità e di quella nazionale”.

Nell’atto deliberativo viene inoltre ricordato “che la Città di Napoli è insignita della Medaglia d'Oro al Valore Militare per le Quattro Giornate del settembre 1943, quando – per prima in Europa – si ribellò all'oppressione nazi-fascista, contribuendo, in modo determinante, alla costruzione della democrazia ed all'affermazione della libertà nel nostro Paese"