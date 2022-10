I migliori vini d'Italia al di sotto dei 15 euro: la classifica del Gambero Rosso

La Guida ai vini d'Italia per il 2023 firmata dal Gambero Rosso presenta una sezione speciale dedicata ai Tre Bicchieri - massimo punteggio che può essere assegnato - che costano meno di 15euro. Ben 67 le etichette presenti in questa categoria. Eccole, in rigorosissimo ordine alfabetico, con evidenziati i vini della nostra regione:

A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz ’21 | Cantina Kaltern | Alto Adige

A. A. Santa Maddalena Cl. ’21 | Tenuta Ansitz Waldgries |Alto Adige

A. A. Valle Isarco Grüner Veltliner ’21 |Tenuta Ebner Florian Unterthiner |Alto Adige

Abruzzo Pecorino ’21 |Tenuta I Fauri| Abruzzo

Abruzzo Pecorino ’21|Tenuta Terraviva | Abruzzo

Abruzzo Pecorino Sup. Mantica V. di Caprafico ’20 | Tommaso Masciantonio |Abruzzo

Aglianico del Taburno ’18| Fontanavecchia |Campania

Aglianico del Vulture Calice ’20 |Donato D’Angelo di Filomena Ruppi |Basilicata

Anthium Bellone ’21 |Casale del Giglio| Lazio

Barbera d’Asti La Villa ’21 Tenuta Olim Bauda Piemonte

Bardolino Montebaldo Morlongo Anniversario 50 Vendemmie ’20 |Vigneti Villabella|Veneto

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé ’20 |Tenute Rubino |Puglia

Capriano del Colle Bianco Fausto ’21 |Lazzari |Lombardia

Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’21 |Torre dei Beati| Abruzzo

Cerasuolo d’Abruzzo Sup. |Villa Gemma ’21 | Masciarelli Abruzzo

Chianti Cl. ’20 | San Felice| Toscana

Chianti Cl. Valiano ’20 | Piccini 1882 |Toscana

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’20 | Librandi |Calabria

Colli Bolognesi Pignoletto Sup. ’21 |Gaggioli | Emilia-Romagna

Collio Malvasia ’21 |Ronco dei Tassi| Friuli-Venezia Giulia

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut ’21 |BiancaVigna |Veneto

Costa dell’Argentario Ansonica ’21 |Antica Fattoria La Parrina |Toscana

Custoza Sup. Amedeo ’20 |Cavalchina |Veneto

Custoza Sup. Ca’ del Magro ’20 | Monte del Frà |Veneto

Custoza Sup. Summa ’20 |Gorgo |Veneto

Etna Rosso Vulkà ’20 |Cantine Nicosia| Sicilia

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’21 |La Guardiense - Janare | Campania

Falanghina del Sannio Lazzarella ’21 |Vigne Sannite | Campania

Falanghina del Sannio Svelato ’21 |Terre Stregate | Campania

FCO Friulano ’21 |Torre Rosazza |Friuli-Venezia Giulia

Fiano di Avellino ’21 Tenuta Scuotto Campania

Five Roses 78° Anniversario ’21 |Leone de Castris| Puglia

Friuli Pinot Bianco ’21 |Vigneti Le Monde |Friuli-Venezia Giulia

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Et. Nera ’20 |La Mesma |Piemonte

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade ’21 |La Toledana |Piemonte

Gioia del Colle Primitivo Fanova ’20 |Terrecarsiche 1939 |Puglia

Gioia del Colle Primitivo Lavarossa ’19 |Vito Donato Giuliani |Puglia

Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo ’20 |Marotti Campi |Marche

Lambrusco di Sorbara del Fondatore ’21 |Cleto Chiarli Tenute Agricole |Emilia-Romagna

Lambrusco di Sorbara Leclisse ’21 |Alberto Paltrinieri |Emilia-Romagna

Lambrusco di Sorbara Omaggio a Gino Friedmann FB ’21 | Cantina di Carpi e Sorbara |EmiliaRomagna

Mandrolisai Fradiles ’20 | Fradiles |Sardegna

Montefalco Rosso ’19 Moretti Omero Umbria

Montepulciano d’Abruzzo Becco Reale ’18 VignaMadre Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo Mo Ris. ’18 |Cantina Tollo |Abruzzo

Moscato d’Asti Canelli Tenuta del Fant ’21 | Tenuta Il Falchetto |Piemonte

Notarpanaro ’17 | Cosimo Taurino |Puglia

Offida Pecorino ’21 |Tenuta Santori |Marche

Offida Pecorino Artemisia ’21 |Tenuta Spinelli| Marche

OP Buttafuoco Il Cacciatore ’20 |Fiamberti |Lombardia

OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur ’20 | Isimbarda |Lombardia

Ovada Convivio ’20 |Gaggino |Piemonte

Pecorello ’21 |Ippolito 1845 |Calabria

Primitivo di Manduria Lirica ’20 | Produttori di Manduria |Puglia

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale ’21 |Paolo Leo| Puglia

Reggiano Lambrusco Concerto ’21 | Ermete Medici & Figli |Emilia-Romagna

Riesling ’21 |Monsupello |Lombardia

Roero Arneis Sarun ’21 |Stefanino Costa |Piemonte

Romagna Albana Secco Bianco di Ceparano ’21 |Fattoria Zerbina |Emilia-Romagna

Salice Salentino Rosso Ris. ’19 |Cantele| Puglia

Soave Cl. Monte Alto ’19 |Ca’ Rugate |Veneto

Soave La Broia ’20 |Roccolo Grassi |Veneto

Sua Signoria ’21 |Briziarelli |Umbria

Todi Grechetto Sup. Colle Nobile ’20 |Tudernum |Umbria

Torre del Falco Nero di Troia ’21 |Torrevento |Puglia

Verdicchio di Matelica Collestefano ’21 | Collestefano |Marche

Vermentino di Gallura Petrizza ’21 |Masone Mannu| Sardegna