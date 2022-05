Poesie per etichetta e pietra lavica lavorata a mano per le bottiglie: eccellenze e curiosità di CampaniaWine

Torna per il secondo anno Campania Wine Sustainability, kermesse dedicata al vino inteso a 360°, ideata e organizzata dall’ Unione dei Consorzi Tutela Vini della Campania assieme al consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP.

Oltre 150 i produttori campani coinvolti per più di 600 etichette a DOC e IGT in vetrina negli spazi del porticato di Palazzo Reale, con corredo di eventi quali wine forum, masterclass, seminari e degustazioni, laboratori che coinvolgono anche gli spazi del Maschio Angioino. Aperta domenica mattina alle 10, la rassegna chiude il 23 al teatro di Corte di Palazzo Reale con il conferimento di 60 premi ad altrettante realtà della ristorazione per la migliori carte dei vini con referenze regionali nel corso di un evento condotto dal guru dell’enogastronomia Luciano Pignataro e dalla bella Veronica Mayo.

Siamo andati a curiosare tra gli stand, al Porticato di Palazzo Reale, dove all’apertura della “walk around wine tasting” c’erano già tantissimi appassionati e curiosi Per i winelover diversi gli appuntamenti da non perdere presso la Sala delle Armi del Maschio Angioino, dove sono in programma quattro masterclass dedicate ad altrettante tipologie di vini campani, condotte dae Chiara Giorleo in collaborazione con Ais-Associazione Italiana Sommelier Campania (l’accesso solo su prenotazione).