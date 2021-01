Viaggi: come il Covid ha cambiato le nostre abitudini

Allo stato è davvero molto difficile riuscire anche solo ad ipotizzare quando sarà possibile ritornare a viaggiare come eravamo abituati a fare prima che il Covid entrasse nelle nostre vite.

In attesa degli esiti delle vaccinazioni, mentre si discute di passaporti sanitari, test all'ingresso dei diversi Paesi e quarantene obbligatorie, c'è chi si è organizzato per consentire a tutti gli amanti dei viaggi di continuare a girare il mondo in maniera virtuale, grazie alle nuove tecnologie. E sono già state stilate le classifiche dei tour virtuali imperdibili e decisamente alla portata di tutti, senza necessità di passaporto o valigie. Il Guardian, in particolare, mette al top della classifica dei migliori viaggi virtuali Amsterdam, Helsinki e Marco Island, in Florida.

Napoli virtual tour

Per quanto riguarda la nostra città, decisamente da non perdere sono le visite virtuali al Museo Archeologico Nazionale, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, al Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli.

Su Instagram, con @campaniartecard e #mycampania, e sui suoi diversi canali, poi, Scabec sta creando da due anni un racconto condiviso del patrimonio culturale della regione seguendo l'itinerario di Artecard, il pass per visitare musei, siti archeologici e monumenti della regione, in attesa che possano tornare ad essere vissute dal vero