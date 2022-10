Migliori trattorie d'Italia: chi c'è per Napoli e la Campania

50 Top Italy sta preparando la guida completa al mangiare bene per l’anno 2023. In attesa delle classifiche dei migliori panini, street food, carbonare, ristoranti etnici, sushi e ristoranti di pesce, cucina d’autore, grandi ristoranti e ristoranti d'albergo, è stata ufficializzata la lista delle migliori trattorie e bistrò moderni "vera spina dorsale della ristorazione italiana, con aziende familiari spesso aperte da generazioni", come sottolinea un comunicato dei curatori della Guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Tra sorprese e conferme ecco dunque la lista completa delle 50 migliori trattorie d'Italia per i degustatori di 50 Top Italy e chi c'è per il nostro territorio

1 Trattoria Da Burde, Firenze - Toscana

2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO) - Emilia-Romagna

3 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (RM) - Lazio

4 L'Osteria della Tana, Asiago (VI) - Veneto

5 La Brinca, Ne (GE) - Liguria

6 Al Convento, Cetara (SA) - Campania

7 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA) - Campania

8 Ristorante Al Cambio, Bologna - Emilia-Romagna

9 Roscioli Salumeria con Cucina, Roma - Lazio

10 Arcangelo Vino e Cucina, Roma - Lazio

11 Josto, Cagliari - Sardegna

12 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR) - Lombardia

13 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE) - Abruzzo

14 Da Lucio Trattoria, Rimini - Emilia-Romagna

15 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT) - Puglia

16 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA) - Campania

17 Barred, Roma - Lazio

18 Trippa, Milano - Lombardia

19 Gerani Ristorante, Sant'Antonio Abate (NA) - Campania

20 Osteria Ophis, Offida (AP) - Marche

21 Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia (BA) - Puglia

22 Ristorante Consorzio, Torino - Piemonte

23 Mammaròssa, Avezzano (AQ) - Abruzzo

24 SantoPalato, Roma - Lazio

25 Boivin, Levico Terme (TN) - Trentino-Alto Adige

26 Hub, Macomer (NU) - Sardegna

27 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI) - Lombardia

28 Armando al Pantheon, Roma - Lazio

29 Ai Due Platani, Parma - Emilia-Romagna

30 Lokanda Devetak 1870, Savogna d'Isonzo (GO) - Friuli-Venezia Giulia

31 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI) - Veneto

32 Corona Trattoria, Palermo - Sicilia

33 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO) - Emilia-Romagna

34 Osteria della Villetta, Palazzolo sull'Oglio (BS) - Lombardia

35 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD) - Veneto

36 Osteria Ca' Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN) - Trentino-Alto Adige

37 L'Agave Framura, Framura (SP) - Liguria

38 Futura Osteria, Monteriggioni (SI) - Toscana

39 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC) - Calabria

40 Osteria La Torre, Cherasco (CN) - Piemonte

41 Taverna Centomani, Potenza - Basilicata

42 Osteria del Vicolo, Mormanno (CS) - Calabria

43 Il Capanno, Spoleto (PG) - Umbria

44 Cibus, Ceglie Messapica (BR) - Puglia

45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL) - Piemonte

46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO) - Veneto

47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso - Molise

48 Fattoria Borrello, Raccuja (ME) - Sicilia

49 L'Ortone, Firenze - Toscana

50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA) - Puglia