I 5 migliori Rooftops bar e restaurant di Napoli

I Rooftops (“tetti” in inglese) sono grandi terrazze panoramiche all’aperto dove poter trascorrere una serata in compagnia sorseggiando un drink o degustando un’apericena al tramonto. Prendono questo nome perchè sono, generalmente, situati sul tetto di un edificio, di un hotel o di una struttura simile. La particolarità di queste location è il panorama mozzafiato che offrono grazie alla posizione strategica in cui si trovano. Luoghi suggestivi che regalano spaccati della città unici ed indimenticabile. Se poi la città in cui si trovano è Napoli, lo spettacolo sarà sicuramente ancor più esclusivo ed incantevole. Di seguito vi proponiamo un elenco dei 5 migliori Rooftops di Napoli dove poter godere di viste mozzafiato sul Golfo, sulle isole e sulle bellezze architettoniche e naturali della città.

Terrazza EFEBO - Grand Hotel Parker’s

Al Corso Vittorio Emanuele si trova il meraviglioso Grand Hotel Parker’s con il suo favoloso Ristorante George e la spettacolare Terrazza EFEBO che domina il Golfo di Napoli da una sorta di “palco reale” naturale, contornato dalle residenze e dai palazzi ottocenteschi più belli della città. Un luogo incantevole sulla sommità dell'edificio del Grand Hotel Parker’s, perfetto per rilassarsi leggendo un libro o per gustare un cocktail o un piatto gourmet con amici o la dolce metà, dinanzi un panorama stupendo.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 135

