Caracol: via alla nuova stagione. Le novità del ristorante stellato con vista mozzafiato

Riapre questa settimana, a partire da mercoledì 16 marzo, il Caracol, ristorante stella Michelin del Cala Moresca di Bacoli. Parola d’ordine “accoglienza” per gli imprenditori Laringe e Gisonno, che presentano una stagione in cui ci sono tutte le premesse per fare bene e ambire alla seconda stella. Tante le novità annunciate ad iniziare, ovviamente da nuovi piatti griffati Angelo Carannante. Ma ci saranno anche, tra l'altro, un nuovo maître sommelier, wine pairing, tasting di oli e nuove divise .

I menù degustazione

Due i menù degustazione: “Miseno” da sette portate e “Baia” da nove. Entrambi vedono protagonisti i Campi Flegrei: «sono improntati sulla mia storia e quella del nostro territorio - spiega lo chef Angelo Carannante - in cui ho deciso di mettere in risalto l’unione contadina e di mare che lo caratterizza, ma strizzando sempre l’occhio a ciò che il mondo e le diverse culture possono apportare alla nostra cucina. Quest’anno però, è ancora più grande la voglia di portare in tavola il territorio flegreo».

Tra i piatti in menù sono a dir poco degni di nota i gamberi con latte di arachidi, succo di carota acidula e caviale oscietra; bottone di pasta all’uovo ripieno di topinambur, chorizo di calamaro e vongole veraci; rombo alla cacciatora; predessert di mandorla, limone e alloro e “l’oct-dog”: un tramezzino di polpo, da gustare con l’aperitivo, al magnifico tramonto flegreo, prima della cena.

Maître sommelier sarà Dario Dal Monte, anche lui flegreo doc. Dal Monte propone uno speciale wine-pairing con vitigni di tutta Italia e un focus speciale sui vini flegrei e interessanti tasting di olio: «Ho avuto la possibilità di collaborare con grandi chef internazionali, lavorando per molto tempo all’estero - racconta Dal Monte - il mio rientro in Italia da Shangai, lo devo in primis ad Antonino Cannavacciuolo, con cui ho collaborato per qualche anno, ma il fil rouge con la mia amata Bacoli ha avuto la meglio e con lei una proposta che ho preso immediatamente in considerazione, lavorare in una delle chicche dei Campi Flegrei, il Caracol».

«Un talento flegreo, che ritorna nella sua città per contribuire a creare valore per il territorio e per l'azienda Caracol, come lo è stato Ciro Sannino, che gli ha passato il testimone - commenta Roberto Laringe - A Ciro vanno i nostri ringraziamenti per l’encomiabile lavoro effettuato di grande valore e valori e gli auguriamo le migliori fortune professionali».

Altra novità: la brigata del Caracol veste Barba, azienda napoletana di sartoria.

Dal 16 marzo al 30 maggio, il Caracol è aperto a cena dal mercoledì venerdì. A pranzo e a cena il sabato e la domenica. Chiuso il lunedì è il martedì. Dal mese di giugno orario estivo.