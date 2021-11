Classifica del Gambero Rosso, exploit per Napoli e provincia: i nomi dei ristoranti migliori

In attesa della presentazione della nuova guida, bibbia indiscussa degli amanti della cucina, il Gambero Rosso continua la serie delle anticipazioni rivelando i nomi dei locali che hanno guadagnato il punteggio massimo, suddivisi per area geografica. In attesa di conoscere le new entry, che saranno rese note solo il prossimo 22 novembre, con la presentazione della guida a Roma, ecco chi ha ottenuto per il Sud Italia

le 3 forchette

Don Alfonso 1890, a Massa Lubrense (Napoli)

Duomo, a Ragusa

La Madia, a Licata (Agrigento)

Quattro Passi, a Massa Lubrense (Napoli)

Taverna Estia, a Brusciano (Napoli)

Torre del Saracino, a Vico Equense (Napoli)