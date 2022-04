Pizzerie imperdibili: Luigi Cippitelli a San Giuseppe Vesuviano

L'amore di Luigi Cippitelli per la cucina nasce quando era poco più che un ragazzino. Gli studi giusti lo avviano alla carriera di chef, non senza maturare esperienza anche in pasticceria. Poi l'incontro, casuale e folgorante, con la pizza. Il suo primo locale nel 2004, a San Giuseppe Vesuviano: è una pizzeria d'asperto che ben presto diventa punto di riferimento per la zona. Ma Luigi sogna di rilanciare i prodotti e l'immagine di questo territorio ai confini di Napoli, lontano dalle rotte classiche sia del by night che del turismo. Studia, sperimenta, allaccia contatti con piccoli produttori della zona che ancora lavorano le materie prime come un tempo: carni, salumi e, ovviamente, le verdure, ad iniziare dai veri pomodorini del Vesuvio che hanno consistenza, sapore e stagionalità sconosciuti a quelli in vendita nella grande distribuzione. Quindi nel 2014, con il fratello, l'inizio di una grande avventura, con l'apertura del locale di via Astralonga.

Accogliente e "pop", la Pizzeria Cippitelli invita ad entrare tra foto, colori e grande rispetto per l'ambiente, dai materiali alle tecniche e ai prodotti. Qui il pizza-chef (e mai questa definizione è stata così "azzeccata") mescola con estro e buon gusto le ricette della tradizione con l'arte della pizza dando vita a veri capolavori come l'ormai mitico "Gran Cono".

Gran Cono & co

Bellissimo a vedersi, buonissimo a mangiarsi, il Gran Cono è ispirato e dedicato al Vesuvio. La base è un tronco di pizza fritta - fragrante all'esterno, morbida e areata all'ingetrno - imbottita di ricotta di fuscella e condito con "lava" di ragù. E il ragù, qui, è quello vero: denso, corposo, saporito e intriso di carne morbidissima. Da non perdere quindi la "frittatina" con tagliatelle di pasta fresca, fatte con l'impasto della pizza, adagiata su un sugo di cui non sveliamo il segreto. Tanto spettacolare quanto buona e leggera, poi, la pizza fritta, condita generosamente con i pomodorini del Vesuvio. Tra le più richieste la pizza alla genovese "pop" come spiega Cippitelli, cioè tanto saporosa quanto leggera" e, al pari del ragù del Gran Cono, intrisa di carne morbida e gustosa.

Sul versante dei dolci, fa già parlare a livello nazionale la sua pastiera, qualcosa tra prodigio e magia dal momenti che non solo la base è senza uova, ma è anche fatta con la pasta della pizza.

Insomma, Luigi Cippitelli propone un menù intrigante, che supera qualsiasi aspettativa, in grado di soddisfare palato, pancia, curiosità e anche desiderio di novità ma nel solco della più genuina e verace tradizione culinaria napoletana