Pizzerie: chi ha ottenuto i"3 spicchi", massimo riconoscimento del Gambero Rosso (foto)

Decima edizione per la guida "Pizzerie d’Italia" firmata dal Gambero Rosso, vera bibbia dei gourmand. La prima edizione, nell'ormai lontano luglio 2013, vedeva sul podio con il massimo punteggio – tre spicchi e tre rotelle - 25 pizzerie al piatto e 5 pizzerie al taglio. Oggi sul podio ci sono 96 pizzerie al piatto e 12 pizzerie al taglio. "Il settore cresce - spiegano gli esperti del Gambero Rosso - si evolve e migliora costantemente. Pizzerie d’Italia 2023 rappresenta questo: la voglia di far crescere sempre più il mondo degli impasti e della lievitazione, con il piacere di trovare sul podio sia i grandi maestri della prima ora che hanno avuto l’intelligenza di evolvere in sintonia con i tempi sia le nuove generazioni che stanno contribuendo alla prosecuzione del successo del settore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Guida 2023

Sono oltre 690 gli esercizi segnalati, con un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo (ben 64).

16 i nuovi ingressi nella vetta della classifica, premiati con i Tre spicchi, e 2 i nuovi Tre Rotelle.

16 anche i locali con premi speciali.

Campania da primato

La Campania è al vertice con ben 23 locali premiati, seguita dalla Toscana a quota 16; Lazio 13; Lombardia 8; Piemonte e Veneto 7 ciascuno; Sicilia 6; Sardegna 4; Abruzzo e Emilia Romagna 3; Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria 1.

Le Stelle

Con la decima edizione della guida arrivano le Stelle: sono per i locali che in questi dieci anni hanno ottenuto sempre tre spicchi o tre rotelle. Ecco di chi si tratta:

Tre Spicchi

Apogeo Giovannini | PIETRASANTA (LU)

Da Attilio alla Pignasecca | NAPOLI

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

La Divina Pizza | FIRENZE

La Gatta Mangiona | ROMA

Libery | TORINO

La Notizia | NAPOLI

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO)

Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Sorbillo | NAPOLI

La Sorgente | GUARDIAGRELE (CH)

Lo Spela | GREVE IN CHIANTI (FI)

Starita | NAPOLI

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

Tonda | ROMA

Tre Rotelle

Menchetti | AREZZO

Pizzarium | ROMA

Saporè Pizza Bakery | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR).

A chi vanno i 3 spicchi 2023 e i punteggi

Punteggio 96

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

I Masanielli | CASERTA

Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

Punteggio 95

La Filiale a L’ Albereta | ERBUSCO (BS)

Punteggio 94

10 Diego Vitagliano | NAPOLI

10 Diego Vitagliano | POZZUOLI (NA)

50 Kalò | NAPOLI

Gusto Divino | SALUZZO (CN)

La Notizia | NAPOLI

Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Francesco & Salvatore Salvo | NAPOLI

Sestogusto | TORINO

Punteggio 93

Apogeo Giovannini | PIETRASANTA (LU)

La Notizia | NAPOLI

Oliva da Concettina ai Tre Santi | NAPOLI

Seu Pizza Illuminati | ROMA

92 Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti | SERAVEZZA (LU)

Da Clara | VENETICO (ME)

Pizzeria Clementina | FIUMICINO (RM)

La Contrada | AVERSA (CE)

Framento | CAGLIARI

Gigi Pipa | ESTE (PD)

Giotto | FIRENZE [NUOVO INGRESSO]

Gusto Madre | ALBA (CN)

Montegrigna - Tric Trac | LEGNANO (MI)

Officine del Cibo | SARZANA (SP)

Panisfizio | JESOLO (VE) [NUOVO INGRESSO]

Patrick Ricci. Terra,Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO)

La Pergola | RADICONDOLI (SI)

Piano B | SIRACUSA Giovanni Santarpia | FIRENZE

Sirani | BAGNOLO MELLA (BS)

Sorbillo | NAPOLI

Il Vecchio e il Mare | FIRENZE

La Ventola | ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Punteggio 91

180g Pizzeria Romana| ROMA

400 Gradi | LECCE

Archestrato di Gela | PALERMO

Bottega Dani | CECINA (LI) [NUOVO INGRESSO]

Casale Rufini | GALLICANO NEL LAZIO (RM)

La Cascina dei Sapori | REZZATO (BS) [NUOVO INGRESSO]

Chicco | COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Crosta | MILANO

La Divina Pizza | FIRENZE

Da Ezio | ALANO DI PIAVE (BL)

Fandango | POTENZA

Al Fresco | FIRENZE

La Gatta Mangiona | ROMA

Giotto | FIRENZE

Impastatori Pompetti | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Inedito | BRESCIA [NUOVO INGRESSO]

Enosteria Lipen | TRIUGGIO (MB)

Mamma Rosa | ORTEZZANO (FM)

L’Orso | MESSINA

Piccola Piedigrotta | REGGIO EMILIA

Proloco DOL Centocelle | ROMA

Qvinto | ROMA

Re | Mi | SASSARI

Sbanco | ROMA

‘O Scugnizzo| AREZZO

La Sorgente | GUARDIAGRELE (CH)

Lo Spela | GREVE IN CHIANTI (FI)

I Vesuviani | POMIGLIANO D’ARCO (NA) [NUOVO INGRESSO]

[NUOVO INGRESSO] Wine Bar & Grill de l’Hotel Rosa Alpina | BADIA (BZ) [NUOVO INGRESSO]

ZenZero Osteria della Pizza | PISA

Punteggio 90