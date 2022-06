Riapre la Piscina della Mostra d'Oltremare. Tutte le info

Riapre al pubblico venerdì prossimo, 8 luglio,la piscina scoperta della Mostra d’Oltremare: completati infatti i lavori di manutenzione finalizzati - come spiegato dall'Ente - a garantire una fruizione sicura a tutela degli utenti .“Abbiamo mantenuto il nostro impegno per la riapertura della Piscina Scoperta per garantire ai napoletani il giusto relax estivo in una rilassante oasi verde nel cuore della città”, dice Remo Minopoli, presidente di Mostra d’Oltremare SpA. Fino a settembre la Piscina della Mostra d’Oltremare sarà anche lo scenario di iniziative culturali, con incontri musicali e presentazioni di libri

Gli orari

Dotata di solarium – con lettini sanificati - e bar-ristoro, la piscina resterà aperta tuti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 30 settembre 2022.

La biglietteria "fisica" apre alle 10,00 e chiude alle 17,30.

L'ingresso in vasca è consentito dalle 10.00. L'uscita dalla vasca deve avvenire entro le ore 18.00.

La struttura chiude alle ore 19:00

I varchi d'accesso

Alla Piscina si può accedere dal varco di via Marconi (solo pedonale) e di viale Kennedy (parcheggio a pagamento).

Le tariffe

“Nonostante il rincaro dei costi di manutenzione e gestione dell’impianto – evidenzia Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare SpA – abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dello scorso anno, con singoli ingressi e abbonamenti, riservando tariffe ridotte per under 14, over 65 e tesserati FIN”.

Il regolamento

Nel rispetto del numero di ingressi previsti dalle norme di sicurezza, l'utente dovrà munirsi obbligatoriamente di biglietto d'ingresso, che dà diritto alla fruizione dei servizi e degli impianti, nei limiti degli orari prefissati e della capienza.

I titoli di ingresso sono acquistabili obbligatoriamente on line e, solo in caso di disponibilità dei posti, presso la biglietteria della piscina.

I trasgressori sprovvisti di biglietto o altro titolo valido saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso.