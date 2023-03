Carmine Recano, Clementino e Decibel Bellini: è al McFit la festa più cool della primavera napoletana

A sette anni dall’apertura, la palestra McFit di Largo Torraca si rifà il look e festeggia con una serata eccezionale, tra fitness e buffet “healthy”, musica e testimonial d'eccezione, ad iniziare dall'ambitissimo Carmine Recano, che ha fatto letteralmente impazzire ogni signora o signorina presente. A rendere ancora più esplosivo l'ambiente ci hanno quindi pensato Daniele Decibel Bellini e Clementino: impossibile non lasciarsi travolgere dal ritmo.

Per l'occasione libero accesso alla palestra, per sessioni di prova mentre il campione olimpico Clemente Russo teneva una masterclass con gli abbonati nell’ambito del progetto “Train like a Champion”. Tra i presenti anche il presidente della Commissione attività produttive del consiglio comunale di Napoli, Luigi Carbone. Non sono mancati group workout tenuti dai trainer del team.

Il restyiling ha consentito la creazione di un’area funzionale per l’allenamento a corpo libero e i group workout, di aumentare gli spazi nella sala pesi aggiungendo altre macchine quali chest press, sissy squat, nuove rastrelliere e nuovi manubri, aggiungere altri dieci tapis roulant nell’area cardio, oltre al restyling completo della sala corsi. "Sono stati riorganizzati e ottimizzati gli spazi per offrire un’esperienza di allenamento ancora più piacevole ” ha spiegato Luca Torresan, director of Marketing and Communications di RSG Group.

Con 4.000 dipendenti, 2 milioni di abbonati e oltre 290 centri di cui 39 in Italia (per oltre 300 dipendenti), McFIT è la più grande catena di centri fitness d’Europa ed è uno dei 21 brand di proprietà della multinazionale tedesca RSG Group GmbH, l’azienda fitness più grande al mondo con oltre 6,4 milioni di abbonati in oltre 1000 centri fitness presenti in 48 Paesi