Christmas Village: spettacolare taglio del nastro per l'attrazione di punta del Natale a Napoli

Oltre 5.000 metri quadri dedicati alla gioia del Natale tra installazioni, attrazioni per grandi e piccini, food e ovviamente le tradizionali casette di legno

Festa grande tra giochi pirotecnici, coriandoli e musica per l'inaugurazione del Christmas Village, alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Le forbici per il taglio del nastro rituale sono state affidate alla bimba di Martina Valli, presidente di Eventitalia, la società che ha curato l'allestimento del Village nato dalla fantasia della event creator Cira Lombardo cui si deve il prospetto esecutivo, condiviso dalla governance di Mostra d’Oltremare.

Con Martina Valli alla cerimonia inaugurale erano presenti, tra i tanti, per la Mostra d'Oltremare il presidente Remo Minopoli e il consigliere delegato Maria Caputo, l'assessore comunale al Turismo Teresa Armato, che ha sottolineato l'importanza come volano turistico del Villaggio del Natale, l'influencer Beatrice Valli e tanti giovani, giovanissimi e bimbi con genitori.

Oltre 5.000 i metri quadri di esposizione complessiva, sviluppati all’aperto, nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico di Fuorigrotta: dalle classiche casette in legno, circa 80, a giochi, food, palco musicale, attrazioni, in una straordinaria scenografia natalizia, resa ancora più suggestiva dalla particolare illuminazione che invita e accompagna i visitatori dall’ingresso - in Piazzale Tecchio - fino al palco e alle diverse attrazioni