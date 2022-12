Una imprenditrice napoletana tra le 100 eccellenze italiane

Ottava edizione per le "100 eccellenze italiane", iniziativa organizzata dall’associazione Liber e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si svolge a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Tra i premiati spicca il nome dell'imprenditrice napoletana Paola Marone, presidente di Federcostruzioni, la federazione di Confindustria che rappresenta la filiera delle costruzioni italiana per la sezione ‘Management’ (a sinistra nella foto di copertina , mentre ritira il premio con la bionda Edith Gabrielli, direttrice del Vittoriano e di Palazzo Venezia).

Tra i cento premi assegnati nell'edizione 2022 anche Valentina Vezzali, per la sua passata carriera di schermitrice ai vertici dello sport mondiale; Elisabetta Franchi, per aver aggiunto alla grande tradizione della moda italiana un nuovo brand di successo internazionale; l’impresa lecchese Colombo Costruzioni SpA, per la realizzazione di opere architettoniche iconiche di grandi città italiane, firmate da archistar internazionali.

Chi è Paola Marone

Paola Marone è imprenditrice edile di terza generazione e vanta una corposa esperienza nel mondo associativo e delle professioni: è stata fino al 2021 presidente della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli e dal 2009 al 2017 ha rivestito il ruolo di vice presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Per sei anni è stata anche presidente del CFS Napoli e, prima, del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni. Ha ricoperto diversi incarichi all’Associazione Costruttori Edili di Napoli, di cui è stata vice presidente per due mandati e oggi è componente del Consiglio di Presidenza.

Da sempre sensibile all’espressione e allo sviluppo della professionalità al femminile, Paola Marone ha guidato anche l’Osservatorio Donne e Professioni