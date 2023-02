Un itinerario campano tra le 6 migliori gite on the road d'Italia per Lonely Planet.

Lonely Planet, la nota rivista internazionale di viaggi, ha pubblicato la classifica delle migliori gite "on the road" da effettuare in Italia.

Al primo posto c'è la Toscana - definita meta migliore per arte e architettura, da Firenze ad Orvieto (circa 210km da percorrere in 2–3 giorni)

Secondo posto per il sud-est della Sicilia, best road trip per le esplorazioni, da Catania a Ragusa (circa 165km da percorrere in 2 giorni)

Terzo posto per la Costiera, tra Sorrento e Salerno, definita la migliore meta per una gita lungo la costa (circa 75km, un solo giorno), con il consiglio di fermarsi un giorno per arrivare a Napoli, dopo una visita alle rovine di Pompei

A seguire, nell'ordine, ci sono le Dolomiti, per una gita montana; il versante sud del Lago di Como, miglior gita per il foliage primaverile, e le cime d'Abruzzo come migliore tappa per panorami inediti