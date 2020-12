I migliori giochi da tavolo per riscoprire il piacere delle serate in famiglia

Mentre la più importante campagna vaccinale del nuovo millennio accende la speranza di un ritorno alla normalità, per ora l'esigenza di contenere il contagio da Covid-19 impone ancora rigorose regole. Come Natale anche Capodanno e la Befana saranno quindi festività da trascorrere in casa, in famiglia. Ecco dunque la nostra selezione dei migliori giochi da tavolo per trascorrere serate diverse, all'insegna del divertimento e della socialità e rendere il coprifuoco obbligatorio un modo per riscoprire il bello di stare in famiglia:

1. Parole in libertà: Dixit

Dixit è il gioco della fantasia per eccellenza: le sue carte colorate raffigurano soggetti misteriosi e bizzarri, che devono essere raccontati ma non in modo esplicito: per gli appassionati, tante estensioni con nuovi mazzi di carte, per continuare ad esplorare la nostra capacità di raccontare, descrivere e creare mondi fantastici.

2. Classico e intramontabile: Monopoly

36 anni durante i quali non ha mai smesso di appassionare grandi e piccini. Per chi ancora non lo conosce o per chi cerca una versione diversa o lo ha scelto come idea regalo, il Monopoly 85° Anniversario include 8 pedine dorate che rappresentano la bella vita, all'insegna del lusso e del godimento.

3.Veloce e spiritoso: Taboo

Scopo del gioco è far indovinare una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, senza usare alcune parole "taboo", cioè vietate, pena l’eliminazione della carta. La nuova versione, in vendita dal 2018, contiene carte aggiornate con nuove parole e propone la novità del Dado "Del destino" che consente di accelerare il gioco con diverse opzioni. Ottimo punto a favore: il prezzo, molto basso rispetto alle versioni precedenti.

4.Alla ricerca dell'equilibrio: Twister

Scopo di Twister è restare l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone, dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. Mentre 2 o più persone giocano, un’altra persona sarà l’arbitro per far ruotare la freccia che indica la mossa da eseguire.

5.Costruire, sfidandosi: Catan

Catan è un gioco creativo: immaginate di trovarvi su un'isola e di esserne i primi abitanti. Bisogna costuire strade e case, scambiando le materie prime, e facendo crescere l'abitato in uno spazio ristretto, quindi dovendo difendersi e attaccare. Un gioco appassionante che sta riscuotendo molto successo

