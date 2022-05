Confetti: 15 nuovissimi sapori d'autore per la Crispo

Dal mese di maggio la storica azienda dolciaria campana Crispo lancia sul mercato “Confetti d’autore - Alta confetteria firmata”: il progetto coinvolge grandi maestri pasticceri veri e propri ambasciatori della pasticceria artigiana di alta qualità e vede trasformarsi in confetti alcuni dolci iconici come la Setteveli di Luigi Biasetto, la Delizia al limone di Sal De Riso e la Torta Intrigo di Gino Fabbri. “Il confetto, secondo le più antiche tradizioni, non è un semplice dolce da consumare occasionalmente … è da sempre associato ad un evento speciale, a volte unico, ed è tra i momenti più attesi per occasioni particolari o di festa, a coronamento della festa stessa. I confetti, nella loro complessa semplicità, hanno sempre rappresentato il dono che i festeggiati offrono ai loro ospiti per fissare nel tempo l’unicità dell’evento” racconta Saverio Crispo, titolare e operative director dell’azienda.

Confetti d'autore: un anno di studio e lavoro

Ai confetti d'autore si è arrivati dopo oltre un anno di intenso lavoro che ha visto l’azienda e i pasticcieri impegnati nella selezione dei dolci, la messa a punto degli aromi e il testing dei confetti. "Ogni confetto accende, o riaccende, sensazioni uniche di piacevole intensità", dicono alla Crispo.

Una candida e liscia camicia di zucchero cotto ricopre uno spesso strato di cioccolato aromatizzato che a propria volta riveste una deliziosa mandorla. I confetti sono prodotti con macchine dette bassine che attraverso un lento movimento circolare permettono di rivestire la mandorla prima con il cioccolato e poi con lo zucchero fino a conferirgli la classica forma ovoidale.

Luigi Biasetto

Luigi Biasetto è nato in Belgio da genitori veneti ed è a Bruxelles che ha mosso i primi passi nella pasticceria. La passione è diventata presto una missione. Tassello fondamentale nella sua carriera la Coppa del Mondo di Pasticceria, vinta nel 1997. Nel 1998 l'apertura della Pasticceria Biasetto a Padova. Per lui sono state scelte la torta Setteveli, la Saint Honoré, l’Abbraccio di Venere, il Tiramisù e il Macaron:

confetto torta Setteveli: note di cioccolato fondente, nocciola e biscotto savoiardo

confetto Saint Honoré: note di crema chantilly, bignè e caramello

confetto Abbraccio di Venere: note di cioccolato, mascarpone e mandorla caramellata

confetto Tiramisù: note di cioccolato fondente, mascarpone e caffè

confetto Macaron: note di meringa e mandorla

Sal De Riso

Salvatore - Sal De Riso ha iniziato la carriera lavorando come cuoco nelle cucine dei migliori alberghi della Costiera Amalfitana. Dal 1989 si è dedicato esclusivamente alla pasticceria trasformando la passione in professione ai massimi livelli. Il legame con la sua terra è forte e nei suoi dolci si trovano sempre un ingrediente della Campania perché è dall’unicità di quei luoghi che trae ispirazione per la sua “arte del dolce”. Questo lavoro gli ha dato grandi soddisfazioni, ottenendo tanti importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra i quali il premio Pasticciere dell’anno 2010/2011, World Pastry Star 2016 e il premio mondiale Panettone World Championship 2021. Per lui sono stati scelti la Ricotta e Pere, il Babà e panna, la Caprese, la Pastiera napoletana e la Delizia al limone:

confetto Ricotta e Pere: note di ricotta, pera candita e nocciola

confetto Babà e panna: note di panna, pasta lievitata e rum

confetto Caprese: note di cioccolato e mandorla

confetto Pastiera napoletana: note di vaniglia, scorza di arancio e neroli

confetto Delizia al limone: note di limone e panna

Gino Fabbri

Gino Fabbri da bambino, a Castenaso in provincia di Bologna dove è nato, ammirava la nonna e la madre intente nella preparazione della ciambella, della pinza o della crema pasticcera. Da lì è nato il suo amore per la pasticceria. Ne ha fatto un’attività oggi condotta a Bologna assieme alla sua famiglia. Distingue sempre tra pasticceria d'affetto e pasticceria d'effetto: gli appartengono entrambe, ma il suo cuore - dice senza esitazioni - va alla prima. Per lui sono state scelte la Torta Intrigo, Mimosa, Amarene e cioccolato, il Budino al caramello e la Zuppa inglese:

confetto torta Intrigo: note di caffè e caramello salato

confetto torta Mimosa: note di vaniglia, pan di spagna e arancia

confetto torta Amarene e cioccolato: note di amarena, frutti rossi e cioccolato

confetto Budino al caramello: note di latte cotto, caramello e mandorla

confetto Zuppa inglese: note di crema pasticcera, cioccolato e alchermes

La linea “Confetti d’Autore - Alta confetteria firmata” è disponibile su tutto il territorio nazionale presso: punti vendita selezionati per la vendita e la realizzazione di bomboniere, negozi dolciari specializzati e nelle pasticcerie e cioccolaterie di alta gamma, in confezioni da 1.000 g di peso (prezzo al pubblico tra i 18 ed i 20,00 €).

Crispo

Quella di Confetti Crispo è una storia lunga 120 anni. Inizia alla fine dell’800 alle pendici del Vesuvio, a San Giuseppe Vesuviano, dove la famiglia Crispo apre il primo laboratorio per la produzione di confetti. Da allora sono quattro le generazioni Crispo che si sono avvicendate nell’azienda. Grazie ai continui investimenti - con un particolare occhio di riguardo all’ambiente - in ambito tecnologico che hanno prodotto una forte spinta innovativa, oggi Confetti Crispo è una moderna industria dolciaria a conduzione familiare che propone anche una gamma di prodotti al cioccolato di alta qualità. Oggi c'è Michele Crispo con i due figli Gianfranco e Saverio alla guida dell'azienda che occupa circa 80 dipendenti e genera un fatturato (2019) di circa 30 mln di €, con una capacità produttiva giornaliera di oltre 100.000 kg al giorno distribuiti su oltre 500 items, esportati in oltre 120 paesi.