Le ricette dei 3 cocktail più trendy di questo Natale by Bruno Vanzan

In questo perioo di festa e, soprattutto, in occasione di pranzi e cenoni, niente di meglio di un bel cocktail per accogliere gli ospiti. Le idee più trendy e le ricette per fare centro al primo colpo ce le dà Bruno Vanzan, celebre volto tv e campione del mondo di bartending.

Ritirando il prestigioso premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021, con il proprio shaker professionale 4Pezzi in acciaio inox 100% , made in Italy e lavorato a mano da maestri artigiani, Vanzan ha infatti svelato i segreti di 3 ricette del suo menu di mixology.

“E' proprio durante la sperimentazione e l’affinamento di 4Pezzi shaker – ha spiegato Bruno Vanzan – che ho creato questi 3 nuovi cocktail, per permettere a tutti di diventare veri e propri barman tra le mura domestiche o in trasferta durante le festività e shakerare felicità a profusione, nel vero senso della parola. Pochi ingredienti genuini, uno strumento ad hoc e tanta voglia di mettersi in gioco dietro a un bancone così come a tavola: ecco la via per aprire con allegria e convivialità un pranzo o un cenone e accendere l’entusiasmo delle celebrazioni per le feste”.

Ecco dunque le ricette dei cocktail di Natale di Bruno Vanzan:

Very Peri

“Very Peri” è perfetto per l’instagrammabilità. Celebra inoltre il colore di tendenza consacrato da Pantone per il 2022. Note di Iovem e Tequila, guarnito con fiori eduli, risalta con carattere e renderà unica e originale qualsiasi mise en place.

La ricetta:

4cl Iovem

2cl Tequila

3cl Succo di limone

1cl Zucchero liquido

Come guarnizione utilizzare alcuni fiori eduli.

Santa's Hat

Dedicato a chi ama i ricordi e le calde atmosfere, “Santa’s Hat” è il “cappello di Babbo Natale”. Si caratterizza per le note decise conferite dal caffè e il retrogusto di nocciola. Inconfondibile e rassicurante l'aroma.

La ricetta:

3cl Liquore al caffe

2cl Vodka

1 Espresso Hausbrandt

Aria di nocciola

Per realizzare lil "cappello" schiumoso utilizzare il liquore alla nocciola, lo zucchero liquido e il sucrose estere che permetterà d’inglobare aria all’interno del liquido.

Campari Shakerato al Caramello

Classico e molto apprezzato connubio tra cioccolato e lamponi: il “Campari Shakerato al Caramello” è pensato per i palati in cerca di emozioni forti anche durante le feste natalizie. Una guarnizione con una cialda caramello renderà il risultato finale ancora più croccante e gustoso.

La ricetta:

6cl di Campari

3 Gocce di bitter al cioccolato

4 Lamponi pestati

Come guarnizione utilizzare una cialda di caramello.