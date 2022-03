Due fratelli campani stelle di uno dei più blasonati ristoranti del Nord

Dopo l'annunciata ristrutturazione, il prossimo martedì, 29 marzo, La Madernassa, ristorante & resort di charme a Guarene, in provincia di Cuneo, torna ad aprire "pronta ad affrontare la stagione 2022 all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità con nuovi e straordinari talenti", come annuncia un comunicato.

Giuseppe D'Errico

Al timone della cucina del ristorante che vanta ben due stelle Michelin, l’executive chef Giuseppe D’Errico: classe 1987, dopo essersi formato presso l'Accademia Internazionale della Cucina italiana di Gualtiero Marchesi, ha lavorato con diversi chef stellati sia in Italia che in Francia.L’impronta “artistica” della cucina di Marchesi lo porta a scegliere, per continuare la sua formazione, la cucina di uno dei ristoranti più famosi al mondo, tre stelle Michelin dal 1968: la prestigiosa Maison Troisgros. Qui si ferma per sei anni, cresce come sous-chef al fianco di Michel Troisgros, suo vero mentore, scansiona sensorialità sostenibile e percezione etica del gusto. Il percorso intrapreso tra cibo come forma di linguaggio, studio del piacere come bisogno e consapevolezza legata agli ingredienti, lo porta alla Stella Michelin nel 2018 come executive chef del Ristorante Ornellaia di Zurigo e ai 17/20 punti del Gault-Millau. Quindi, sul finire del 2021 l’incontro con La Madernassa Ristorante & Resort che lo riporta in Italia, dove l’unione di intenti con la proprietà si rivela il terreno fertile per far crescere e trasmettere il suo percorso.

"Ora - annuncia la proprietà de La Medernassa - è fonte di grande orgoglio comunicare l’arrivo di Francesco D’Errico, fratello di Giuseppe che entra in struttura nel ruolo di chef de cuisine. Non potremmo essere più contenti di aprire la stagione con Giuseppe e Francesco D’Errico - dicono all'unisono Ivan Delpiano e Fabrizio Ventura – che hanno accolto con grande entusiasmo l’opportunità di riunirsi, dopo i loro singoli percorsi formativi”.

Francesco D'Errico

Francesco D’Errico, classe 1988, studia all’Alma di Gualtiero Marchesi, dove trascorre sei anni iniziando la sua esperienza come commis fino a diventare chef di cucina. E’ proprio qui che Jacques Decoret, entrato nell’olimpo dei grandi Chef Francesi, insignito del titolo di MOF, lo aiuta ad allenarsi per partecipare a questa prestigiosa competizione che premia il miglior lavoratore di Francia (Meilleurs Ouvriers de France): allenamenti costanti, spirito di sacrificio e tanta creatività gli permettono di arrivare in semifinale.

A inizio 2022 rientra in Italia per condividere a finco del fratello Giuseppe il percorso con La Madernassa Ristorante & Resort due stelle Michelin

Il desiderio dei fratelli D’Errico di ritornare in Italia, mettersi in gioco insieme, lavorare a stretto gomito per far esplodere la loro creatività, ha così trovato casa alla Madernassa.

La cucina di D'Errico

Quella dei fratelli D'Errico è una cucina 100% natura, dove indispensabile è l’utilizzo di risorse e materie prime di qualità eccelsa, nel rispetto della natura e del ciclo stagionale, ed è proprio qui che lo storico orto della Madernassa entra in gioco diventando elemento fondamentale della loro cucina e punto iniziale dell’esperienza sensoriale dell’ospite.

“Dopo la consueta chiusura per ferie – aggiunge Ivan Delpiano - abbiamo scelto insieme di posticipare di un mese la riapertura per dedicare questo tempo a conoscerci meglio, a formare il Team e accogliere il contributo che ciascuno poteva fornire. Ora possiamo dire che la squadra è forte, ben guidata da chi riveste ruoli di responsabilità, che ognuno si sente ben motivato a dare il meglio di sè stesso, a investire tutto, in primis il cuore per lavorare in un clima sereno, creativo e collaborativo. Ognuno di noi è diverso, ma è proprio in questo che risiede la nostra vitalità, sappiamo che ci attenderanno sacrifici ma siamo certi anche grandi soddisfazioni. La forza della Madernassa, in questa sua nuova espressione, sta proprio nel progetto e nella squadra: un progetto che non è solo accademico ma è passione”.

Il team

Completano la nuova squadra del risotorante stellato Giuseppe Palazzo come direttore di sala e primo sommelier, e Giorgia Fiasconaro maître di sala.

Il menù

Il nuovo menù, tutto da scoprire, sarà incentrato su tre percorsi degustativi:

uno con portate di ampio respiro che includono pesce, carne e le sfumature del territorio,

uno interamente vegetariano

uno a mano libera, che si svilupperà su dieci portate per riflettere a pieno l’espressione dello Chef Giuseppe D’Errico

menu alla carta, per chi preferisce comporre la propria esperienza.

La componente vegetale è sempre presente, come protagonista dell’assiette, tecnica passione e creatività sono gli ingredienti semplici, intimi ed emozionali fondamentali per trasmettere quella percezione d’insieme del “sentire la materia prima” identificativa della sua cucina.

E per chi, dopo cena, vuole fermarsi, sempre aperte le camere del Resort, ognuna con le sue aree dedicate con vista sconfinata sulle colline della Langa e sullo sfondo la catena delle Alpi