Le barche più belle sono made in Naples

Nel mare in tempesta della crisi innescata dalla pandemia, 2 aziende nautiche partenopee cavalcano le onde e tengono la rotta verso il mercato internazionale. Sono Blu Emme Yachts, cantiere dei fratelli Mercuri dove prendono vita i modelli Evo Yachts, e Gozzi Mimì che ha inaugurato a Napoli un nuovo spazio di 1.000 metri quadrati destinato all’esposizione e una palazzina di due piani dedicata agli uffici.

Nonostante le restrizioni imposte dal periodo di lockdown e le difficoltà legate agli spostamenti, le due aziende partenopee navigano dunque con il vento in poppa.

Blu Emme Yachts

Blu Emme Yachts ha chiuso l’anno fiscale con un incremento del 300 % del fatturato, bissando il successo dell’anno precedente. “Ci adattiamo alle nuove esigenze: significa da un lato trovare nuovi modi per interagire con i clienti, per garantire un’esperienza di scelta e acquisto completa, dall’altro - spiega Maurizio Cozzani, direttore commerciale di Blu Emme Yachts - effettuare notevoli investimenti in infrastrutture, attrezzature e risorse umane per avere una sempre più accurata gestione dei processi produttivi e delle attività di controllo”.

E infatti il cantiere di Blu Emme Yacjts sta ampliando la superficie che passa da 1.500 a 4.000 mq, con l’aggiunta di una nuova postazione per la verniciatura e di un’area dedicata alla gestione del post-vendita. E grandi novità arrivano anche dal fronte dell’offerta di gamma. In fase di progettazione, infatti, tra l'altro, un nuovo modello che andrà ad ampliare la gamma R. In più, crescerà anche la linea T di tender totalmente customizzabili. Tra qualche mese, poi, il varo della prima unità del Velar 78, nuovo e innovativo yacht di 24 metri e ammiraglia del cantiere che, secondo indiscrezioni, “farà parlare per il design alternativo, che esula dai modelli precedenti, e per il grande numero di innovazioni tecnologiche presenti a bordo”.

Decisamente internazionale la rete di dealer di BEY, operativa alle Baleari, Portogallo, USA, Grecia e Russia e presto sulle coste di Croazia e Slovenia.

Gozzi Mimì

Sempre più signore dei mari anche Gozzi Mimì che ormai da quasi cinquant’anni si muove in straordinario equilibrio tra la più sofisticata innovazione tecnologica e il rispetto della grande tradizione dei maestri d'ascia della penisola sorrentina: il cantiere partenopeo amplia la sede produttiva con l’aggiunta, nei suoi stabilimenti di Napoli, di un capannone di 1.000 metri quadrati dedicato all’esposizione dei modelli e una palazzina di uffici e inizia l'esplorazione di nuovi mercati stranieri.

“La nostra crescita è una naturale evoluzione del percorso iniziato da mio padre Salvatore, nel 1975, in uno spazio di soli 500 metri quadrati - spiega Domenico Senese, amministratore delegato di Gozzi Mimì - da allora abbiamo continuato a ingrandirci e a riscuotere sempre maggior consensi: grazie a questo trend positivo nel 2020 abbiamo aumentato il fatturato del 30% e nelle prime settimane del 2021 abbiamo già ricevuto molte richieste".

L’attenzione dei compratori si sta spostando soprattutto sui modelli più grandi: la barca più venduta in questo momento è il Libeccio 9.5 Walkaround, che piace moltissimo anche ai clienti stranieri.

Con i suoi gozzi plananti, dall'affascinante design e cuore ipertecnologico, Gozzi Mimì è un tipico esempio di azienda napoletana, a conduzione familiare, capace di imporsi all'attenzione internazionale - dall'Europa all'Asia, per maestria e ingegno. I modelli sono disegnati e progettati in 3D e realizzati mediante frese a CN a sette assi e gli scafi sono lavorati con l’infusione sottovuoto che, oltre a offrire molti vantaggi a livello di sicurezza ed emissioni, permette di realizzare un composito performante, con un peso ridotto, un corretto rapporto resina/fibra e uno spessore costante. Questa tecnica viene per altro continuamente aggiornata e migliorata, grazie ai risultati di una costante ricerca a cui partecipano anche Valerio Rivellini, progettista di tutti i più recenti modelli del cantiere, e l’Università Federico II di Napoli, sotto l'occhio attento del fondatore dell'azienda, Salvatore, e dei suoi due figli.