E' ai Vergini uno dei migliori caffè "speciali" di Napoli

Se vi capita di addentrarvi nel cuore dei Vergini, lungo la strada che attraversa la Sanità per portare all'Ipogeo dei Cristallini, fate caso ad un piccolo bar che si chiama "La Lava dei Vergini". Dentro troverete un pezzo della Napoli più vera, fatta di generosità e gentilezza, con il proprietario e il figlio, Francesco. Se fa caldo e avete bisogno di ritemprarvi o se, più semplicemente, volete coccolarvi ma senza eccedere, chiedete un "caffè special". La ricetta l'ha messa assieme Francesco, sperimentando e assaggiando. E' tanto semplice quanto geniale: al caffè, quello fatto con ottimo "manico", aggiunge schiuma di latte, una nota "fredda e dolce" e spruzzi di buona salsa di cioccolato, in un mix perfetto di ghiottissimo caldo/freddo, che Francesco svela con generoso entusiasmo.

Certamente molto più di un caffé, decisamente non "impegnativo" come un gelato o un cappuccino, semplice e con un ottimo rapporto qualità - prezzo, restituirà forza ed entusiasmo anche per la giornata più impegnativa.