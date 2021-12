Gli auguri del sindaco ai lettori di NapoliToday

"Ci auguriamo che queste festività possano rappresentare l'inizio di un periodo più roseo e di crescita per i cittadini": gli auguri per il nuovo anno del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sono decisamente improntati all'ottimismo e, soprattutto, all'impegno corale per una nuova stagione di crescita e "bellezza", temi a lui molto cari, mentre la giunta lavora a ritmo serrato per risolvere le questioni aperte. Ascoltiamolo al nostro microfono