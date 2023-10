I 22 migliori vini della Campania per il 2023: la selezione del Gambero Rosso

Sono 22 i vini della Campania che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida ai Vini d'Italia del Gambero Rosso. Si parte con l’Irpinia, territorio in cui - scrive la prestigiosa guida - "è sempre più possibile trovare dei bianchi folgoranti", con il Fiano di Avellino che stacca un po’ il Greco di Tufo, ribadendo e rafforzando la sua essenza di grande bianco italiano. Note positive arrivano quindi da alcuni territori sempre più alla ribalta: i Campi Flegrei, che il Gambero Rosso considera una scommessa già vinta, il Cilento e - non poteva essere diversamente - il Vesuvio. "Anche il Sannio vive un ottimo momento con la sua Falanghina che spicca nel panorama regionale e nazionale e con l’Aglianico sempre più a fuoco", scrive il Gambero, denotando che tuttavia perde terreno il Taurasi, "denominazione importante che merita di essere trattata con più rispetto in futuro per recuperare i gradini persi".

I top 22 (in rigoroso ordine alfabetico)