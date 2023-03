Il tiramisù più goloso è da passeggio, nella brioche: l'ultima novità di Zio Rocco

Si chiama TiramiBÙ 42 ed è realizzato con un involucro di brioche-pandoro al caffè macinato e una farcia di cremoso al tiramisù ,con mascarpone di bufala, senza uova e cuore di panzuppato al caffè alla nocciola. Il tutto completato da scaglie di cioccolato fondente salato e cacao amaro: è l'ultimo nato in casa Zio Rocco, nel Lab Store di vico Polveriera.

“Negli anni 90 a Napoli nasceva il caffè alla nocciola ed io ne andavo goloso - spiega Zio Rocco, all'anagrafe Rocco Cannavino - non mancava mai una tazzina in centro, in piazza Trieste e Trento, prima di andare a lavoro. Così ho deciso di declinare questo omaggio al tiramisù con una spinta sulla nocciola. Infine, nel nome abbiamo messo il 42 che nella smorfia napoletana è proprio il caffè”.

Il TiramiBÙ 42 si affianca ai diversi fuori menù di primavera, ma non è l'unica novità: il pastry chef ha annunciato infatti l'apertura in giro per l'Italia e all'estero di nuovi punti Zio Rocco "coffee & more” dove trovare i suoi lievitati gourmet.