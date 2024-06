Miglior sommelier della Campania 2024: chi è arrivato in finale e chi ha vinto

Dieci concorrenti, un vincitore? "No - ribatte subito il presidente dell'Associazione italiana sommelier della regione Campania Tommaso Luongo - tutti vincitori nel coraggio di porsi in gioco spingendo in alto l'asticella della preparazione e della sfida con sé stessi".

Serata magica e perfetta sotto ogni aspetto e "una finale del concorso 'Miglior Sommelier della Campania' al cardiopalma - come spiega a NapoliToday il presidente Luongo - giocata sul filo di tre punti, spalmati tra i voti di cinque giudici".

La giuria

Parterre de rois per la giuria: Sandro Camilli, presidente nazionale di Ais Italia; Valentino Tesi già miglior sommelier d'Italia nel 2019 in qualità di referente nazionale Area Concorsi; Franco De Luca responsabile Area Formazione Ais Campania; Luca Matarazzo referente del Gruppo Area Concorsi Ais Campania e Stella Marotta di Ais Cilento e Vallo di Diano, che aveva guadagnato il titolo di Miglior Sommelier della Campania nell'edizione 2023.

Il podio 2024

A spuntarla, per un soffio, Pasquale Esposito⁩ della Delegazione Ais Penisola Sorrentina (nella prima foto) seguito da Ivan Mendana⁩ Fernandez di Ais Cilento e Vallo di Diano (seconda foto - cui va certamente un plauso per un eloquio perfetto), e Antonio Calandriello di Ais Benevento, cui va riconosciuto il merito di aver rotto il tabù del primo palco (terza foto).

I tre finalisti si sono divisi l’apprezzamento della Giuria: ad Antonio il merito della miglior tecnica degustativa; a Ivan il servizio impeccabile e a Pasquale la conoscenza profonda dei vini campani in abbinamento ai piatti.

"Per la prima volta i giurati si sono trovati nella difficile situazione di fronteggiare un quasi ex aequo", dice Tommaso Luongo.

Insomma il 2024 è stato un'annata eccezionale per la formazione Ais: "Decisamente motivo di orgoglio", chiosa il presidente Ais Campania Tommaso Luongo, evidenziando l'impegno di Raffaele⁩ Sullo di Ais Napoli e Angela Miccio di AIS Vesuvio che hanno mancato il podio di pochissimo, in un concorso che ha visto 5 colleghi concentrati in soli 20 punti.