Autunno pazzo? Nel guardaroba serve un High Twist two/three/four-play. O un Hopsack

Questi giorni straordinari per clima e temperatura stanno creando non pochi problemi nella scelta dell'abito più adatto, non solo per il lavoro ma anche per un party o una cerimonia. Ma il segreto per essere sempre al top senza sudare e senza apparire "stropicciati" c'è e lo spiega Pino Peluso, Maestro sartore e presidente di Moda Confartigianato di Napoli.

Il segreto del tessuto

“Per poter affrontare questa anomala situazione meteorologica - dice Peluso - i tessuti più consigliati sono quelli fatti con tramature larghe: gli Hopsack, e quelli che in Italia si dicono ritorti a due fili, tre fili, quattro fili, e gli Inglesi chiamano High Twist two/three/four-play. Hanno tessitura a tela con filature ritorte che li rende non solo molto traspirabili, ma anche forti e resistenti alle pieghe. Hanno diversi pesi, specifici per le diverse stagioni – aggiunge il Maestro Peluso - e fortunatamente adesso sono realizzati in tutto il mondo e non più soltanto in Inghilterra. In particolare, utilizzando il panno tre o quattro fili invernale si riesce ad ottenere non solo la copertura necessaria contro il freddo ma anche, nel momento in cui dovessimo iniziare a surriscaldarci per il cambiamento del clima o della temperatura nel corso della giornata, la traspirabilità utile a far fuoriuscire l'umidità che scaturisce dal corpo. I tessuti High Twist e Hopsack realizzati per la stagione estiva - aggiunge Peluso - al tatto risultano leggeri come una garza, piacevolmente morbidi e leggeri.

Il vantaggio maggiore di questo tipo di tessitura, che in realtà è uno dei motivi per sono molto utilizzati in sartoria - conclude Peluso - è che mantengono molto bene la piega e quindi si sgualciscono molto meno rispetto a tutti gli altri tessuti. E questo ci permette di realizzare un capo classico ideale per i business-men che viaggiano molto. I capi finiti vengono infatti anche chiamati travel suit”.

Niente più antiestetiche macchie di sudore, quindi, e neanche abiti spiegazzati e stropicciati.