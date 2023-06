Da Ieri Oggi e Domani per imparare i capisaldi della napoletanità ridendo a crepapelle e leccandosi le dita

Essere napoletani è un'arte e come ogni arte va esercitata: ogni giorno, più volte al giorno, in ogni occasione e in modo particolare a tavola. E se per i napoletani poche cose sono serie come il cibo, quando si mangia l'atmosfera non deve essere solo piacevole, ma gioiosa. Proprio come accade da Ieri Oggi e Domani.

Nell'iconica trattoria-pizzeria di via Nazionale si trova non solo la grande cucina della tradizione ma spesso anche protagonisti dello spettacolo che, complice la simpatia del patron Pasquale Casillo e la verve organizzativa del critico enogastronomico Giuseppe Giorgio, danno vita a irresistibili performances. Capita così che la pasta all'allardiata - new entry in versione "leggera, estiva", come spiega lo chef Antonio Castellano - venga servita assieme ad un'eccezionale lezione di napoletanità a cura del Prof. Amedeo Colella, severissimo rettore dell'Università Gennarino II, e a raffiche di battute di Lino D'Angiò e Alan De Luca. Anche l'intervista di NapoliToday (per le immagini si ringrazia Roberto Esse) si è trasformata in un esilarante siparietto.

Carrellata di paraustielli, rinforzo di racconti, contorno di risate per un menù a base di mozzarella in carrozza con pane raffermo, appunto secondo tradizione; pizza marinara in rutiello del maestro Gaetano Quintano; ziti allardiati con lardo di Colonnata ma, come detto "in versione estiva"; polpette fritte; zucchine alla scapece; e per chiudere in bontà un babà a dir poco mastodontico, ricoperto di crema, in abbinamento ai vini pluripremiati della Cantina Tizzano di Somma Vesuviana.

Le lezioni di napoletanità del trio Colella-D'Angiò-De Luca continueranno per tutta l'estate a teatro, con tappe il 7 luglio a Sant'Arpino; il 21 a Napoli a TheAtri, a via Atri; il 1 agosto a San Sebastiano al Vesuvio, l'8 a Santa Maria di Castellabate; il 25 a San Giovanni Rotondo